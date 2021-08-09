踢毽子、放風箏…華運會親子日500人同樂

踢毽子比賽很是吸睛。（記者李榮／攝影）

金山灣區 華人運動大會周末在密爾比達舉辦華運會親子 日活動，共吸引約500人參加。當日有風箏繪畫比賽、放風箏、華運攝影Video製作比賽、民俗體育 「扯鈴、陀螺、毽子」、家庭趣味競賽等多個項目，氣氛熱鬧溫馨。許多人都攜家帶眷前往享受天倫樂。

華運會舉辦風箏繪畫比賽。（記者李榮／攝影）

華運會主任委員陳思如介紹，華運會風箏繪畫比賽是首次舉辦，比賽分為5歲至7歲、 8歲至11歲，以及12歲至16歲三個組別，繪畫主題為「飛翔的愛」。許多小朋友都發揮創意，將意念用畫作表現出來，並且在完成比賽後，大家到高爾夫球場的大草皮上放風箏。

陳思如表示，華運會今年在疫情 之下兼顧安全與防疫，還是舉辦了聖火傳遞與多項單項運動比賽。親子活動向來是過往華運會開幕式當天的重頭戲之一，許多家長帶小孩到現場踢毽子、打陀螺、玩扯鈴，以及一些套圈圈等趣味競賽，增添熱鬧趣味與青春活力。這次華運會進一步舉辦風箏繪畫比賽，一下就吸引數十人報名，家長帶著小朋友前來參加，參賽者用華運會提供的風箏做畫，再交給評審評比。

陳思如（前）指出，親子活動向來是華運會的重頭戲之一。（記者李榮／攝影）

她指出，在疫情期間，有健康的身體對大家更顯德非常重要。特別是在灣區，每個人平日工作生活都很繁忙，因此華運會盡量多辦一些運動賽事，讓大家有機會出門運動、一起交流。像是華運會親子日有很多有益親子關係的活動，並可以鼓勵下一代重視運動，有利家庭健康。今年華運會接下來還有北灣聖火點燃傳遞儀式、高爾夫球賽、排球賽、羽球賽、撞球賽等活動。

駐舊金山台北經文處副處長李盈興、僑務委員呂玉貞、魏德珍，雙十國慶主委林美蓮等人都到場致意，僑教中心主任閻樹榮也且參加踢毽子比賽。另外還有多位民選官員、社區領袖前往，鼓勵華運會繼續推動運動健身的風氣，並增加向心力。海外青年文化志工協會、環宇珠算志青團、聖荷西州立大學台灣同學會也都出動支持。