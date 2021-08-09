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Delta病毒襲金山灣區 住院病例是7月以來4倍

編譯組 / 綜合報導
Delta病毒重創灣區，疫苗仍然被視為有效。（美聯社）
Delta病毒重創灣區，疫苗仍然被視為有效。（美聯社）

感染力極強的新冠Delta變種病毒，預計將繼續在灣區橫行肆虐，直到9月時才會達到峰值，即感染的病例最多。專家預計9月入秋之後，新增病例將會回落。

灣區儘管疫苗接種率普遍很高，但自6月15日加州經濟活動全面重啟以來，Delta病毒依然重創灣區，感染病例的攀升速度遠遠高於預期，同時灣區的病例和住院人數，都已經超過了去年夏天的疫情期間。截至上周五，灣區九縣地區約有800人因為新冠住院，是7月1日以來的四倍多。

東灣康曲科士達縣（Contra Costa）的衛生官員法尼塔諾 （Chris Farnitano）說，大約一個月前他看到加州一些預測表明，醫院的病例將達到與去年夏天類似的峰值。 他說，去年夏天當地有大約110名患者在醫院。但是上周，康縣已經有140多，接近150名了。「所以我們已經超過了去年夏季激增的數字，仍在繼續。」

法尼塔諾等健康專家曾希望，即使在加州重啟後病例增加，高疫苗接種率也會使得住院人數減少。他們稱之為感染病例與住院、死亡的「脫鉤」（decoupling）。但到目前為止，感染數字激增，醫院數字同樣居高不下。

一些專家預計疫情高峰會在未來幾周到來，也就是9月左右。舊金山的醫院預測也引發令人擔憂。一個根據舊金山的疫情情況而進行推測的模型顯示，預計這一輪的疫情會在9月3日達到峰值，舊金山預計將會有336人因為新冠而住院。這個數字比去年冬季疫情高峰期時要更加嚴重。此外該模型也預計會有237人死亡。

舊金山公共衛生局長考法克斯（Grant Colfax）說，336名患者住院的預測，是基於疫苗接種率不會提高的假設，同時這個假設也沒有考慮新的口罩規定、人們可能採取的其他保護措施的改變。

「這個模型是以及合理的科學假設。但所描述的那種情況，並非不可避免，」考法克斯說。他也強調即使這一預測成真，「我們的處境也比去年冬天好得多」，指出去年12月的模型預測舊金山可能同時有 1000多人住院；然而實際高峰峰值是259人。「由於疫苗，數百人得以不用住院治療，數百人的生命得以挽救，」他說。

上周灣區九個縣中，有八個縣已經公佈了新的口罩令，即無論疫苗接種情況如何在室內公共場合都要戴口罩。這個決定的理由很大程度上是因為接種疫苗的人也存在傳播風險。許多健康專家表示，新的口罩令也是合理的，因為目前對疫苗接種後的的人，依然會否傳播病毒的研究不多。

此前衛生專家曾希望，如果75%至80%的人打了疫苗，具有免疫力（包括那些接種過疫苗和已經被感染的人），那麼新冠病毒可以在很大程度上被遏制。但是新的分析表明，對於Delta變種的情況，現在群體免疫的門檻可能需要接近90%的接種率，甚至更高才行。

大約三分之二的灣區居民完全接種疫苗，儘管各縣的接種率各不相同——從蘇拉諾的50%到馬連縣的75%。這使得灣區的接種率遠高於加州和全國水平，分別是54%和 50%左右。

疫苗 灣區 疫情

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