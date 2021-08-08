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屋崙華埠搶案 勇敢華青相助「身中2槍」幸無生命危險

記者劉先進／屋崙報導
青年見義勇為試圖阻止搶劫，被劫匪開槍擊中。（馬作林供圖）
青年見義勇為試圖阻止搶劫，被劫匪開槍擊中。（馬作林供圖）

7日下午2時許，屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）華埠8街夾Franklin街一家海味商店門口，發生蒙面持槍搶劫。受害者Jo對本報表示，他和三名朋友一起走在路上，兩名非裔劫匪步行從背後持槍搶劫。其中一位女性朋友的手提包被搶走，他上前搶奪，劫匪用槍毆打他頭部，所幸只受輕傷。另一不相識的20多歲華人男性見義勇為幫忙，被劫匪開槍打中。劫匪隨後逃之夭夭。警方內部知情人士告訴本報，嫌犯在華埠得手後，還到屋崙市中心Telegraph大道搶劫其他人。

警方封鎖現場調查。（記者劉先進／攝影）
警方封鎖現場調查。（記者劉先進／攝影）

4警車華埠巡邏 狂匪照犯案

屋崙前段時間兩周內發生六起搶劫，警方響應社區訴求，已安排六人每天12小時在華埠巡邏。事發前，記者至少見到四輛警車在華埠。但劫匪還是敢在光天化日之下作案。華埠民眾紛紛表示，劫匪非常猖狂，希望警方嚴厲打擊。

屋崙警局表示，傷者已送往醫院搶救，應該沒有生命危險。警方調取路段多個監控錄像，也在詢問目擊者錄下口供。東灣台山同鄉會社安隊很快趕到現場，幫忙維持秩序。同鄉會主席馬作林提供的照片顯示，受害者左臂中槍。多名目擊者對本報表示，兩名劫匪戴了頭罩，只露出眼睛，隨後跳上等待接應的車輛逃走，加上車內的劫匪，估計有三人作案。

見義勇為的青年被槍擊，警方正在幫忙處理傷勢。（視頻截圖）
見義勇為的青年被槍擊，警方正在幫忙處理傷勢。（視頻截圖）

7日下午2時30分，記者在現場看到，多輛警車將8街和Franklin封鎖，警方在緊張的做筆錄。警戒線在近3時許撤掉。可以看到人行道上有一灘血跡，並有一個破碎的奶茶塑料杯，均為受害者留下。

受害者Jo頭部被劫匪用槍托砸中，出現紅腫，正在用冰袋鎮痛。他告訴記者，下午2時許，他和另一位男性朋友、兩位女性朋友走在路上，沒想到2個非裔劫匪從背後步行尾隨，試圖搶劫兩位女士的手提包。其中一女士的手提包斜跨在肩膀上，劫匪沒有得手。而另一女士手提包被劫匪搶到。他發現後趕緊上去和劫匪搶奪，沒想到劫匪用手槍狠狠砸中頭部。

被搶包的亞裔女性（左），正在和警方做筆錄。（記者劉先進／攝影）
被搶包的亞裔女性（左），正在和警方做筆錄。（記者劉先進／攝影）
受害者Jo（左）試圖阻止搶劫，被劫匪用槍砸中頭部。（記者劉先進／攝影）
受害者Jo（左）試圖阻止搶劫，被劫匪用槍砸中頭部。（記者劉先進／攝影）

Jo表示，此時，另一位陌生的華裔男士也上前來幫忙，試圖奪回朋友被搶的手提包。凶殘的劫匪開了兩槍，一槍打中他腿部，一槍打中手臂。

事發突然，見義勇為的華裔青年被擊中幾槍，說法不一。台山同鄉會社安隊事發後很快趕到現場，幫忙警方維持秩序。同鄉會主席馬作林表示，根據現場照片來看，華人被打中的是左臂。而數個目擊者提供給本報的視頻顯示，受傷的華裔青年至少左臂中槍，臀部褲子上也有血跡，但不清楚是否臀部或腿部中槍。

目擊者：劫匪蒙面尾隨搶劫

現場多位目擊者還原事發經過。8街一家奶茶店工作人員告訴本報，四位亞裔青年到她奶茶店買了一杯奶茶，然後步行出去。她當時見到，有兩人戴著頭罩，只露出眼睛，在人行道上步行，估計就是尾隨受害者準備作案。

附近一家超市僱員表示，當時見到這兩個劫匪戴著頭罩，像警匪片中的搶劫犯一樣，就感覺苗頭不對。沒想到他們很快下手，接著聽到槍聲，「把我嚇個半死。」

另一家超市僱員伍先生說，兩個劫匪步行跟蹤受害者搶劫時，其中一位被搶包的女子不願鬆手，蹲在地上和劫匪拉扯，這才有華人見義勇為幫忙、卻不幸被槍擊的事情發生。

劫匪得手乘坐金色Honda Accord 2007逃離，車牌為5ZWH024。（...
劫匪得手乘坐金色Honda Accord 2007逃離，車牌為5ZWH024。（台山同鄉會社安隊供圖）

屋崙警局表示，受害者中槍後被送到醫院搶救，預計沒有生命危險。警員還專門趕到附近多個商店，調取錄像，希望查到蛛絲馬跡。警方告訴台山同鄉會社安隊，劫匪逃跑時使用的車輛是金色的Honda Accord 2007，車牌為5ZWH024，若有市民看到這輛車，請盡快報警。

另一參與調查的警方知情人士告訴本報，劫匪在華埠得手後，並未停歇，還跑到市中心Telegraph大道搶劫其他人，警方正在嚴密布控追蹤嫌犯車輛。

現場遺留有血跡。（記者劉先進／攝影）
現場遺留有血跡。（記者劉先進／攝影）

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