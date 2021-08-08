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屋崙華埠藍天使成立180天 獲市長表彰

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠藍天使義工巡邏隊已成立180天。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠藍天使義工巡邏隊已成立180天。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠天使義工巡邏隊成立180天的慶祝活動，7日在英記食家舉行。市長薛麗比（Libby Schaaf）的特別策畫聯絡員時晨光，代表市長，給義工們頒發屋崙特製的橡樹徽章，表彰他們的貢獻。藍天使隊長鄺偉表示，「每個義工都是天空中最閃亮的星。華埠就是義工們的家，所以才能堅持巡邏半年。」

屋崙華埠藍天使義工巡邏隊已成立180天。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠藍天使義工巡邏隊已成立180天。（記者劉先進／攝影）

鄺偉表示，自從藍天使義工巡邏隊啟動以來，已堅持180天。這意味著，180天的勇敢和付出，180天的團結和不懈努力。「很多人在問，為什麼大家能堅持到現在？一個原因是，大家都是土生土長的華埠子弟。熱愛這個家，希望家裡安全，所以堅持守住。好多隊員也將藍天使當成自己的家，這次活動，有的隊員做點心，有的隊員做大蝦，讓大家品嘗。今天市府送來的徽章金閃閃的，非常有意義。每個義工，也是華埠乃至屋崙天空中最亮的星星。」

屋崙華埠藍天使義工巡邏隊成立180天。市長薛麗比的特別策畫聯絡員時晨光，代表市長...
屋崙華埠藍天使義工巡邏隊成立180天。市長薛麗比的特別策畫聯絡員時晨光，代表市長，給義工們頒發屋崙特製的橡樹徽章，表彰義工的貢獻。（記者劉先進／攝影）

時晨光表示，華埠出現猖狂打劫，有劫匪用槍指頭作案，還用槍打傷人。警長非常關切，要在華埠和市民召開見面會，也特別希望瞭解民眾心聲，希望探討解決治安問題的方案。「義工的表現，引起了市府和警長的關注，市長知道大家熱心參與社區事務，作為華裔社區一員，我也很高興。今天這份小禮物，也希望大家可以作為一個屋崙市民，感到驕傲。」

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，義工們堅持180天，風雨不改，非常不容易。考慮到義工的貢獻，市長薛麗比決定贈與徽章。類似徽章一般只有外賓和客人才能拿到。除了義工幫忙，華埠治安也需要警方維護。屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）此前在華埠召開見面會，得知華人訴求，隨即馬上通知亞裔警員Michael Chung，「有多少資源，放多少在華埠。」最終，警方安排6個警員每天12小時在華埠巡邏。「我也希望繼續和警方溝通，繼續將資源放在華埠，保護華埠安全。」

華埠 屋崙 天使

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