舊金山學區不強制教職工接種 家長疑慮

舊金山市長和市府官員為推進疫苗接種而奔走。（記者李怡攝影）

近期，舊金山 市府官員和學區 上下都在為學生安全返校做準備，從推進疫苗 接種計畫，到學校教室安全通風設備和衛生環境的監督。但是，日前學校官員表示，學區將不會強制要求教師和其他工作人員在沒有 COVID 疫苗接種證明的情況下，重返工作崗位，這一消息讓很多家長感到不安和疑惑。

雖然與老年人相比，兒童感染 COVID-19的風險通常較低，但他們並非沒有風險。很多家長表示，「讓教職員工在沒有疫苗接種或任何測試要求的情況下返回教室，相比之前的在線遠程教育，不只是加重了教師們的課業負擔，同時也會給教師和學生帶來很多安全風險」。在學生家長們看來，教職工接種疫苗，才是學生安全和福祉的守護。

在最近幾周疫情有所反彈的情況下，舊金山市政府和州長紐森率先要求為公職人員接種疫苗。灣區的衛生機構、大公司和不少酒吧也在檢查每個人的疫苗接種情況。舊金山聯合學區的不強制要求疫苗接種政策，與州及市政府的整個政策原則背道而馳。加州政推動擴大疫苗接種範圍，這將有助推動疫苗的普遍接種。

聖荷西和洛杉磯市的大學區目前都要求學校員工接種疫苗或接受多次的檢測，這應該是教職工返校的最低限度和要求，舊金山教師工會也表示支持類似政策。