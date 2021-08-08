聖荷西聯合學區 取消多所學校校車 擬提供VTA公交卡

聖荷西學區削減多所學校的校車服務。 (取自臉書)

聖荷西 聯合學區 （SJUSD）在即將到來的新學年，將削減屬下學校的校車服務。

聯合學區是該市最大的學區，他們決定削減十多個小學以及Willow Glen中學和Willow Glen高中的校車服務，以適應州法律規定的新開學時間。該學區總共有41所學校，據估計，這一變化將使17所小學失去校車服務。

取消校車的替代方案，為學區計畫向學生提供VTA公交卡幫助他們去上課；年幼學生的父母或監護人也會獲得VTA公交卡讓他們可以陪同孩子乘坐公共交通，接受特殊教育 的學生將不會受到影響。學區交通經理雷諾茲（Corrin Reynolds）說，學區在上周確定了這些變化。

由於學校課程將於8月18日開始，家長只有不到兩周的時間來考慮如何送孩子上學。聯合學區正在準備迎接大約三萬名學生返校，但目前還不清楚有多少學生會受到巴士服務變化的影響。

今年6月，聖荷西聯合教育委員會批準了與巴士公司First Student簽訂的95萬美元的合同。由於對服務的申請還在進行中，目前還不清楚學區將在VTA通行證上花費多少錢。但官員們說，由於去年學生在家學習，該學區的財政狀況 「良好」。

除了推行口罩強制令和其他安全措施外，SJUSD計畫在本學年調整所有校區的上課時間表，這是州法律規定的變化，將初中和高中的開學時間分別推遲到上午8點和8點半。以前的開學時間比州政府規定的時間早。

雷諾茲說，在疫情之前，學區每年有大約2000名學生乘車上學，大多數是初中和高中學生。他補充說，在制定新的校車體系時，學區優先考慮接受特殊教育的學生，根據聯邦法律，必須為他們提供交通服務。大多數初中和高中的接送巴士路線也保持不變，但學區選擇刪除乘客量少的路線以適應新的上課時間表。

7月26日，家長才從學區要求申請交通服務的電子郵件中了解到巴士服務的變化，確實起了一些恐慌。「我們非常擔心，」家長邁爾斯（Chris Myers）說，他的女兒在市中心的學校上學。「我們正在考慮搬家，以便離學校近些。」

雷諾茲說，截至本周，學區已收到600多份巴士服務申請，隨著學年的臨近，預計還會有幾百份申請。「我們正在盡力適應和服務我們的學生，」他說。

被取消校車服務的學校名單：

Anne Darling小學

Booksin小學

Canoas小學

Empire Gardens小學

Grant小學

Horace Mann小學

Los Alamitos小學

Lowell小學

Merritt Trace小學

Rachel Carson小學

Reed小學

Selma Olinder小學

Simonds小學

Terrell小學

Washington小學

Williams小學