我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

加州降至40隻 內華達山脈紅狐被列瀕危物種

編譯組／綜合電
內華達山脈紅狐將被列為聯邦瀕危物種。(美聯社)
內華達山脈紅狐將被列為聯邦瀕危物種。(美聯社)

聯邦野生動物官員日昨宣布，身材修長、尾巴濃密的內華達山脈紅狐將被列為瀕危物種，因其在加州從太浩湖到優勝美地國家公園以南的地區的數量已經下降到只有40隻。

聯邦魚類和野生動物管理局在聯邦登記冊上公布的列名規則中說，紅狐在太浩湖以南的內華達山脈部分 「在其整個範圍內都有滅絕的危險」。

作為北美最稀有的哺乳動物之一，由於野火、乾旱、土狼的競爭、獵物的減少以及與非本地狐貍的近親繁殖等威脅，塞拉山的紅狐已經很脆弱。

加州在1974年禁止誘捕紅狐貍，生物多樣性中心在2011年首次申請聯邦保護，並在2013年和2019年提起訴訟，之後魚類和野生動物管理局提議在2020年將該物種列入瀕危名單。

該中心的高級保護倡導者米勒（Jeff Miller）說，由於中毒和誘捕、伐木和放牧對棲息地的破壞以及越野車和雪地摩托的干擾，內華達山脈的紅狐已經急劇下降。他說，這些動物在Cascade山脈到俄勒岡州Mount Hood山面臨同樣的威脅。

內華達山脈紅狐是北美紅狐的10個亞種之一。這種小型的、像狗一樣的食肉動物長約3.5呎（1.1米），有細長的鼻子、尖耳朵和大尾巴。它們有深色的冬衣和小腳趾墊，專門為適應寒冷的雪地而「裝備」；它們以小型哺乳動物為食。

魚類和野生動物管理局估計，留在塞拉利昂的18至39隻動物從太浩湖以南的加州88號公路延伸到杜倫姆和瑪德拉縣的優勝美地公園最東邊的部分，以及阿爾平、莫諾、佛萊斯諾和印宇縣的一部分。

大多數狐貍--在10至31隻之間--已知占據了優勝美地以北的地區。在優勝美地以東發現了大約五隻，在優勝美地以南的莫諾溪發現了三隻。所有目擊事件都是在聯邦土地上發生的。

該機構說，未來的其他威脅包括氣候變化，因為科學家們預測雪量在減少，內華達山脈種已經適應一般亞高山生態環境的狐貍群部分將繼續喪失。一些生物學家認為20年前內華達山脈的種群已經滅絕，然後在2010年確認了一個小的殘存種群。

優勝美地 加州 俄勒岡州

上一則

研究：曾染疫者打1針輝瑞 比2針效果好

下一則

塑造感受、意義… 5要素讓你更了解東京奧運

延伸閱讀

迪克西大火 升級加州史上第3大火 燒掉1個紐約市

迪克西大火 升級加州史上第3大火 燒掉1個紐約市

加州參議員潘君達提案 限制疫苗接種點的抗議活動

加州參議員潘君達提案 限制疫苗接種點的抗議活動
最新研究：曾被感染者打一針輝瑞比兩針效果好

最新研究：曾被感染者打一針輝瑞比兩針效果好
Dixie野火蔓延 南加防火進入峰期

Dixie野火蔓延 南加防火進入峰期
「今晚，我們失去了格林維爾」迪克西山火再噬1鎮

「今晚，我們失去了格林維爾」迪克西山火再噬1鎮

熱門新聞

當局尋獲可能是柏克萊失蹤跑者克雷切克的遺體，他的華裔妻子姚珍（中）說她的最後一絲希望破滅了。（電視新聞截圖）

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

2021-08-06 01:03
隨著養豬規則的生效，加州可能失去幾乎所有的培根供應。 (取自美聯社)

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

2021-07-31 16:57
發現屍體的地方位於公園內一處偏遠區域。（電視新聞截圖）

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

2021-08-05 01:46
根據提交給舊金山租金委員會的報告，舊金山的房東試圖驅逐租戶以提高租金，向願意自願離開的租戶支付的費用比以往任何時候都多。（記者李怡／攝影）

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

2021-07-31 01:54
北加州一位25歲的女子表示，她被約會的男子囚禁在對方屋崙Maxwell Park的家中，被不斷強姦。但檢方認為沒有證據證明此說法成立。（電視截圖）

北加女子被約會男子囚禁強姦3天 檢方拒起訴

2021-08-02 18:58
美國兒科學會委員會（American Academy of Pediatrics）的數據，全國上周有近7.2萬名兒童和青少年感染了新冠病毒。這比前一周大幅增加，是6月底感染孩子數量的5倍。（電視截圖）

全美上周7.2萬孩子染疫 比6月多5倍

2021-08-04 19:35

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」