加州降至40隻 內華達山脈紅狐被列瀕危物種

內華達山脈紅狐將被列為聯邦瀕危物種。(美聯社)

聯邦野生動物官員日昨宣布，身材修長、尾巴濃密的內華達山脈紅狐將被列為瀕危物種，因其在加州 從太浩湖到優勝美地 國家公園以南的地區的數量已經下降到只有40隻。

聯邦魚類和野生動物管理局在聯邦登記冊上公布的列名規則中說，紅狐在太浩湖以南的內華達山脈部分 「在其整個範圍內都有滅絕的危險」。

作為北美最稀有的哺乳動物之一，由於野火、乾旱、土狼的競爭、獵物的減少以及與非本地狐貍的近親繁殖等威脅，塞拉山的紅狐已經很脆弱。

加州在1974年禁止誘捕紅狐貍，生物多樣性中心在2011年首次申請聯邦保護，並在2013年和2019年提起訴訟，之後魚類和野生動物管理局提議在2020年將該物種列入瀕危名單。

該中心的高級保護倡導者米勒（Jeff Miller）說，由於中毒和誘捕、伐木和放牧對棲息地的破壞以及越野車和雪地摩托的干擾，內華達山脈的紅狐已經急劇下降。他說，這些動物在Cascade山脈到俄勒岡州 Mount Hood山面臨同樣的威脅。

內華達山脈紅狐是北美紅狐的10個亞種之一。這種小型的、像狗一樣的食肉動物長約3.5呎（1.1米），有細長的鼻子、尖耳朵和大尾巴。它們有深色的冬衣和小腳趾墊，專門為適應寒冷的雪地而「裝備」；它們以小型哺乳動物為食。

魚類和野生動物管理局估計，留在塞拉利昂的18至39隻動物從太浩湖以南的加州88號公路延伸到杜倫姆和瑪德拉縣的優勝美地公園最東邊的部分，以及阿爾平、莫諾、佛萊斯諾和印宇縣的一部分。

大多數狐貍--在10至31隻之間--已知占據了優勝美地以北的地區。在優勝美地以東發現了大約五隻，在優勝美地以南的莫諾溪發現了三隻。所有目擊事件都是在聯邦土地上發生的。

該機構說，未來的其他威脅包括氣候變化，因為科學家們預測雪量在減少，內華達山脈種已經適應一般亞高山生態環境的狐貍群部分將繼續喪失。一些生物學家認為20年前內華達山脈的種群已經滅絕，然後在2010年確認了一個小的殘存種群。