接種率達8成 北加灣區不會頒居家令

在本周的舊金山市場街上，來自喬治亞州的一組遊客在纜車前合影。（記者李怡／攝影）

Delta變種病毒引起的病例激增，促使灣區 恢復了每人都必須在室內戴口罩的命令。最近的激增是否導致灣區甚至全加州再次採取居家封鎖令呢？對此一問題，舊金山 公衛官員給出明確的答案：不會。

市府官員表示，因為從疫情爆發到現在已經過去一年半的時間了，Delta變種病毒則是在COVID-19疫苗 廣泛接種後爆發的，現在對抗它的公共衛生工具和條件都發生了很大變化。官員表示，最強大的工具是COVID-19疫苗的存在。灣區是美國接種疫苗最多的地方之一，舊金山是美國第一個達到80%居民至少接種一劑疫苗的城市。接種疫苗後的突破性感染雖時有發生，但仍然不常見。並且有數據顯示，疫苗在預防嚴重疾病方面非常有效，包括高度傳播的Delta變體病毒。在灣區和全國各地，住院和死亡絕大多數發生在未接種疫苗的人群中。

沒有考慮封鎖的第二個原因與住院率有關。這也與疫苗接種率密切相關，目前為止，在舊金山因COVID-19住院的3000多名患者中，只有16人接種了疫苗，絕大多數住院和死亡的都是沒有接種疫苗者，鑑於灣區的疫苗接種率相對較高，目前醫院系統還沒有負擔過重。

傳染病專家還強調，在疫情期間，人們更了解如何透過戴口罩、保持社交距離 、通風和其他細微方法等措施，來保護我們周圍的人和社區的安全。

舊金山公共衛生部發言人說，作為一個城市和地區，我們現在所處的環境與去年不得不居家隔離的情況大不相同，現在有了關於病毒防禦的知識和疫苗，因此不會頒布居家避疫令。當然我們對病毒的傳播方式仍知之甚少，仍在研究還有哪些更好的預防措施。