柏克萊跑者遺體無外傷 熱衰竭、迷失恐為主因

初步驗屍報告顯示，失蹤跑者克雷切克遺體沒有外傷，應是死於突發醫療狀況。（電視新聞截圖）

官員6日表示，初步驗屍報告顯示，3日尋獲的柏克萊 失蹤跑者克雷切克（Philip Kreycik）的遺體並無外傷，幾乎可以證實他是死於突發醫療狀況。

阿拉米達縣警局警官凱利（Ray Kelly）表示，儘管毒物檢驗結果還未出爐，但初步驗屍結果已排除部分與身體外傷有關的死亡理論，法醫沒有發現會讓人失去行為能力的頭部外傷，沒有骨折，也沒有遭到山獅攻擊的跡象。

凱利說：「這些都不是他死亡的原因。在我們看來，他可能在樹蔭下乘涼時突發某種醫療狀況。」

37歲的克雷切克7月10日獨自前往東灣布利桑頓嶺地區公園（Pleasanton Ridge Regional Park）跑步，由於遲遲未返家，家人向警方報案說他失蹤。警方表示，克雷切克當天上午約11時告訴妻子姚珍（Jen Yao，音譯），他正要從停車場出發，預計跑一小時。

克雷切克是一名超級馬拉松跑者，經常做6分鐘內跑1哩的訓練。克雷切克在7月10日出發前，在跑步應用程式Strava上畫了一條跑步路線，全長約8哩。這是一條環狀路線，沿路都有清楚的標示，距離他停車的地方有幾哩。

凱利指出，克雷切克跑完環狀路線後，似乎沒有右轉往停車方向前去，而是繼續直行，進入一條標示不佳的動物遊戲步道 ，（animal game trail），他的遺體就是在這條遊戲步道附近的一棵樹下找到的。

搜救官員表示，克雷切克的失蹤案在同類案件中「史無前例」，動用如此大量的資源在都會地區尋找失蹤者，通常最多數日或數小時就可找到。官員認為，在高達106度的高溫 下，熱衰竭和迷失方向可能是造成克雷切克死亡的主要原因。