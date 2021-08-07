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金山又見亞裔婆婆被砍 身受刀傷送醫

記者李晗／舊金山報導
一名亞裔婆婆在日落區被發現身負重傷。警方在現場拉起封鎖線。（取自Citizen）
一名亞裔婆婆在日落區被發現身負重傷。警方在現場拉起封鎖線。（取自Citizen）

舊金山再次發生亞裔婆婆被砍傷的事件，治安問題引起關注。

8月5日晚間在華裔聚居的日落區，驚傳一名女性被嚴重砍傷。當時時間已經接近午夜零時左右。由公民報案的手機軟體Citizen上的信息可見，警車在Sunset大道和Rivera街一帶拉起封鎖線。

根據Citizen上的警方和救護人員的錄音中，也能聽到女子的哭聲。同時救護人員形容女子幾乎沒有呼吸。

8月6日周五，警察局在回應提問時也確認事件。警方指，5日晚間11時15分左右，一名87歲的亞裔女性在日落區被發現身負重傷，隨後送院搶救，情況緊急。警方描述中指出，當時女子的上半身有被砍傷。

警方也指出，在發現婆婆的兩個小時之前，已經和婆婆的家屬見面。當時家屬在傍晚6時30分左右報稱婆婆失蹤，隨後警方展開搜索行動，直到深夜婆婆被發現。

目前事件仍然在調查當中。警方也在調查是否涉及犯罪行為。據主流英文電視台記者的披露，該名女性脖子有刀傷，是一名華裔。同時家人希望保護隱私。

如果有更多相關的消息，可以撥打電話415-575-4444，或者發送短信給TIP411（847411，以「SFPD」開頭然後打入信息）提供線索，可以匿名。

今年舊金山頻發惡性治安事件，多名亞裔婆婆遇襲被砍，包括75歲謝蕭珍遇襲被打，84歲伍雷翠芳被砍，94歲的越南華僑Anh Peng Taylor被砍。另一名84歲的婆婆張瓊珍則在舊金山失蹤。

亞裔 舊金山 華裔

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