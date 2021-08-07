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金山市府強制接種 縣警工會威脅走人

記者李晗／舊金山報導
舊金山縣警察局有16%的僱員尚未有接種。（本報檔案照片）
舊金山縣警察局有16%的僱員尚未有接種。（本報檔案照片）

舊金山市政府日前推出新政策，要求市政僱員接種疫苗，帶有一定「強制性」（mandate）。若不遵循，該雇員可能面臨被解雇的風險。

對此，縣警局工會最新發出聲明，威脅市府如若執行強制令，那麼就會有警員辭職或者提前退休

縣警官協會（Deputy Sheriff's Association）發出的聲明，態度強硬。協會表示，政府的疫苗強制令，將會導致執法人員和消防人員提前退休，或者是辭職另謀高就。聲明中也強調，目前舊金山治安問題嚴峻，如果警員辭職將會惡化現況。協會聲明也表示，會願意配合檢測新冠，而不是強制的疫苗接種令。

市政府的人力資源部門也發表聲明回擊，認為當下的健康安全風險同樣很高，尤其是在新冠變種病毒Delta肆虐的情況下。人力資源部門強調疫苗的安全性，以及公務人員的職責是服務公眾。縣警局主要負責監獄、法庭的治安。

有數據顯示，縣警局內有161人尚未接種，占局方全體員工的16%。而市警察局（SFPD）和市消防局（SFFD）中，則分別是有17%和9.5%的雇員沒有接種。這個比例比起各部門未接種的雇員的平均比例要高得多，全部市府部門的未接種雇員比例大約是7.7%左右。而市警局、消防局也尚未有宣佈加入這個威脅請辭的行列。

縣警局的發言人也表示，目前在和人力資源部門商討與配合，讓更多警員可以更容易獲得疫苗接種。她也說警局內部也發布了視頻影片推廣疫苗。

疫苗 退休 舊金山

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