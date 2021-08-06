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鼓勵骨髓捐贈 羅達倫推查理法

記者李榮／灣區報導
黃一峰 （中）血癌復發急需匹配，州眾議員羅達倫也推出「查理法」(Charlie’s Law）。（本報檔案照片）
黃一峰 （中）血癌復發急需匹配，州眾議員羅達倫也推出「查理法」(Charlie’s Law）。（本報檔案照片）

加州眾議員羅達倫 (Evan Low) 日前提出州眾議會第1045法案（AB 1045），又稱「查理法」(Charlie’s Law），允許前往或者上網加州車輛管理局（DMV）辦事的民眾選擇加入登記國家骨髓捐贈者計畫（The National Marrow Donor Program）資料庫內。同意捐贈民眾填完醫療問卷調查後，送交自己口腔黏膜測試樣本，國家骨髓捐贈者計畫資料庫再視需要進行匹配。

羅達倫指出，法案名稱來源與聖他克拉拉縣檢察官黃一峰 (Charles “Charlie” Huang) 有關。黃一峰的英文名字為「查理 . 黃」(Charlie Huang) 。

羅達倫表示，新冠疫情證明全面整頓醫療產業勢在必行，沒有時間可以浪費。群眾外包資訊（crowdsourcing data）是分享資訊最有效的方式，「民眾每次上車管局辦事都感到很無聊，為何不利用這個機會來救人一命？進行簡單的口腔黏膜測試，治好癌症患者，這是很大的功德。」

現年僅45歲的聖他克拉拉縣檢察官黃一峰今年血癌復發，急迫需要可匹配的骨髓，社區民眾也紛紛響應，而這也是啟發羅達倫推出「查理法」的靈感來源。黃一峰有三個小孩，除了擔任聖縣檢察官外，他同時是全國亞太裔檢察官公會 (The National Asian Pacific Islander Prosecutors Association) 共同創辦人。

羅達倫說，加州車管局目前全力整頓辦事體系，民眾可上網辦理許多車管局相關事務，如延長駕照等。因此正是讓加州人認識登記，加強多元族裔社區參與登記的大好時機。疫情期間，民眾登記情形受到很大的衝擊。依照提案，車管局會口頭詢問18歲到40歲之間的加州人是否參與登記骨髓捐贈。骨髓合適匹配者任何階段都可自由選擇退出。

根據全國骨髓捐贈計畫的「成為匹配」(Be the Match) 登記專案，70%血癌病人無法從親屬中找到完全匹配者，多元族裔病患面臨的問題更大。加州議會已採行政策，促進非洲裔、西語裔、亞太裔、原住民，以及其他代表性不夠的社區民眾參與登記。根據國家骨髓捐贈者計畫顯示，黃一峰與其他罹患嚴重血癌的亞太裔社區面臨的挑戰更大，目前只有41%亞太裔血癌病患有機會找到骨髓匹配。

加州 車管局 檢察官

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