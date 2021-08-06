東聖荷西機場鉛洩漏 兒童血檢證實引爆民怨

當地居民站在一起，講述著機場給家庭的生活帶來的危害。（記者王子涵／攝影）

30多名居住在東聖荷西 的民眾5日聚集在里德山景機場 （Reid-Hillview Airport)外圍，高喊著「我們不再忍受，立刻關閉機場」的口號，控訴這所機場給當地居民生活所帶來的危害。

記者會中，居民們抗議機場所造成的噪音、空氣以及土壤的污染對於他們日常生活的嚴重影響。而在本周公布的有關該地區兒童血液鉛含量過高的報告，更是讓他們對政府的無作為感到憤怒。

「我們很早就意識到這個機場的危害，可是並沒有想到事情會如此嚴重。」居民代表莱丘加（Maricela Lechuga)说，「我們是多元化社區，有西語裔、亞裔的家庭組成。政府對於我們的訴求、我們的健康不管不顧，我們要忍受著噪音、空氣污染、土壤污染，甚至飛機墜毀的危險。長期以來的談判讓我們漸漸失去了耐心，談判應該就此終止。我們將不再忍受，這是為我們的健康和家庭而戰。」

居民指出，里德山景機場在航線繁忙的季節，每三分鐘就有一架飛機起降，巨大的噪聲一度讓正在發言的居民不得不停止發言。相比於噪聲，居民們更關心的是鉛洩漏對於兒童健康的危害。

3日，一份長達113頁的調查報告，由聖克拉拉顯議員查維斯（Cindy Chaves）公布。報告中得出的結論引起了當地居民強烈的不滿。報告指出，位於東聖荷西里德山景機場方圓1.5哩地區兒童的血液中鉛含量高出其他地區兒童兩成以上，而空氣中的鉛成分正是來自於航空汽油的排放。該地區一共有21所學校，鉛洩漏對當地兒童健康已造成不可逆的影響。

居民雷耶斯（Mary Reyes)說：「我們如此努力工作支持孩子的教育 ，最後卻換來有毒的教育環境，這是無法忍受的。」

萊丘加的母親是當地一所小學的教師，她已經在這裡生活了21年的時間，她說：「為了社區的未来，為了孩子們的未來，機場必須被關閉！」

聖克拉拉縣議會將在8月17日舉辦線上會議，討論這份調查報告的細節和準確性。