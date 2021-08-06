被曝接種率僅58.2% 聖荷西警駁報告

聖荷西警局被指在聖縣執法機構中警員接種率最低。圖為聖荷西警察局長馬塔。(本報檔案照)

根據最新調查顯示，上半年聖荷西警察 局的疫苗 接種率並未發生明顯的變化，僅有58.2%的警員完成了疫苗的注射。但是聖荷西警察工會發言人對這份報告的準確性表示質疑：「全市總計1161人的警員中，僅有891人參與了這項調查，其中651名警員表示已經接種疫苗。所以可以粗略計算出，實際約有73%的警員已免疫新冠病毒。」

聖荷西警察聯盟發言人薩高（Tom Saggau）質疑這份調查的準確性。他說，一份志願者調查得出的結果沒有什麼說服力。

然而，當記者問到有多少參加本次發布會的警察工會成員施打了疫苗時，他卻無法給出答案：「一些警員在這項調查中曾留言到，我是否打了疫苗和你無關，我拒絕回答。」

自從疫苗問世以後，聖荷西政府已經要求其員工參加自願調查，報告疫苗接種狀態，其中就包括城市的警員。但聖荷西警察局拒接向公眾提供內部警員完全接種疫苗的比率。

不同於聖荷西警察局的遲疑，鄰近的山景城警察局已有84%的警員接種疫苗，而這還是在城市未發佈強制注射疫苗令的情況下做到的。桑尼維爾公共安全部門大約有300名警員、消防員等其他職員。在7月16日的發佈會上，桑市議員古茲曼（Japui Guzman）表示，他們的疫苗接種率約為72.5%。而這一數字也和密爾比達基本持平。

為了遏制未接種的個人造成病毒的擴散，聖克拉拉縣政府已經要求2萬2000名雇員接種疫苗。聖縣警局長史密斯也表示，將配合縣政府完成疫苗接種工作。

聖荷西警察聯盟主席普瑞查德(Sean Pritchard)鼓勵成員進行接種，並建議他們如果對疫苗有任何問題，要咨詢個人醫師。

「我們還未看到任何疫苗令，但是我們已經準備好與市議會接觸，來商討任何必要的措施來保障我們的會員可以被公平的對待。」