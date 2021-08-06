灣區多數公司 疫後計畫只讓員工1周返辦公室3天

最新調查發現，灣區大部分企業打算疫後最多只讓員工返辦公室三天，其餘時間遠距工作。(Getty Images)

根據一項最新調查發現，有超過三分之二灣區 企業計畫在疫情 過後，僅讓員工一周返回辦公室三天或更少時間。此一轉變將可能導致每天永久性流失超過100萬名通勤人數。

「灣區委員會」(Bay Area Council)針對205家企業進行調查，發現僅有1%公司計畫進行完全遠距辦公、5%計畫要求員工每周進辦公室1天、22%公司計畫要求員工一周進辦公室2天、40%計畫要求一周進公司3天、13%計畫要求一周進公司4天、19%受訪公司要求員工一周5天都進辦公室。疫情之前，有93%企業表示，員工一周有4或5天在辦公室。

灣區委員會指出，員工無須每天進辦公室的趨勢，將導致每天通勤人數減少110萬人，但是也會損害公共運輸系統。若員工持續倚賴私家汽車，也無益於緩解交通堵塞。

委員會執行長溫德曼(Jim Wunderman)在聲明中表示，可以見到灣區通勤模式可能發生結構性轉變。這可能是好消息，也可能是壞消息，取決於員工最終選擇返回通勤路上的交通工具。當大家都遠離疫情時，盡可能讓通勤者重新乘坐公共交通工具，至關重要。

舊金山 紀事報曾針對灣區汽車交通情況進行分析，發現交通擁塞正在接近疫情前水平，在部分情況下，周末堵車嚴重甚至超過了平日周間。於此同時，BART捷運已於本周恢復大部分服務，但客流量僅為疫情前22%水平。

灣區委員會政策與監管顧問奧布拉諾維奇(Kelly Obranowicz)認為，若結論是以增加遠距辦公作為解決交通問題的單一方法，將是重大錯誤。有42%雇主表示，員工現在100%時間都是遠程工作，但是，卻可見到一周內有許多天時間的堵車情況，已達到疫情前水平。

不過，計畫總是會改變。僅有半數公司「有信心」(confident)或「非常有信心」(very confident)他們要求員工返回辦公室的天數不會有變化。

隨著新冠確診病例激增，許多公司延遲員工重返辦公室時程表。包括舊金山擁有員工人數排名第二的富國銀行，已推遲強制重返辦公室時間一個月，直至10月。在灣區擁有大量員工的電商巨頭亞馬遜公司，也推遲重返辦公是時間到明年。