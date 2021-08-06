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對抗Delta病毒…加州新規 醫護9.30前須打疫苗

編譯組╱沙加緬度5日電
加州將強制要求健康工作者接種COVID-19疫苗。(美聯社)
加州將強制要求健康工作者接種COVID-19疫苗。(美聯社)

正值加州自疫情開始以來Delta變異株感染病例增長最快之際，州府將要求其所有約220萬名醫護人員和長期護理人員在9月30日前全面接種疫苗。因為這個美國人口最多的州在對抗更危險的冠狀病毒變體的戰鬥中正在失去優勢，平均每天每10萬人有18.3個新病例。

加州公共衛生部5日發布的這一命令，與州長紐森（Gavin Newsom）上個月宣布醫護人員可以選擇接種疫苗或每周接受測試時所說的不同。在這條新的強硬路線下醫護人員別無選擇，所有的人都必須在9月底之前完全接種疫苗。因宗教信仰或合格的醫療原因而不能接種的人除外，但這些醫療原因必須有持證醫療專業人員簽署的說明支持。

一些加州地方政府在此方面有過之而無不及：在洛杉磯縣，根據監事會主席索利斯（Hilda L. Solis）發布的一項新命令，約11萬名政府工作人員必須在10月1日前接種疫苗。而一封寫給全國最大的審判法庭系統，洛杉磯縣高級法院大約5000名工作人員的信，命令他們全面接種疫苗，否則將被解雇。

據報導，這封信規定員工們必須在聯邦食品和藥物管理局對美國現有疫苗之一給予最終批準後的45天內，出示疫苗接種證明。這兩項規定都為有醫療或宗教原因的人提供了例外。

加州的新疫苗規定範圍很廣，適用於大多數醫療機構的工作人員，包括醫院、專業護理機構、精神病院、成人日間保健中心、透析中心、臨終關懷療護機構，及診所和醫生辦公室。

加州醫院協會主席兼首席執行官科伊爾（Carmela Coyle）稱疫苗強制令是 「在對抗COVID-19和已經出現的多種變體的長期戰鬥中的重要一步。」

在一項單獨的命令中，加州還要求醫院、專業護理機構和中級護理機構在所有訪客來訪至少三天前，核實他們是否已接種疫苗或COVID-19檢測為陰性。州府說，它將在 「不久的將來 」對長期護理設施給出最新的指導。

疫苗強制令對紐森來說是危險的，因他下個月將面臨罷免選舉，部分原因來自人們對他處理疫情方式的憤怒。

疫苗 加州 工作

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