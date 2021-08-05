疫情趨緩迎接遊客 舊金山加強街道清潔

工務局人員拿著強力射水器洗街。（記者李晗 / 攝影）

隨著疫情和緩，舊金山 的旅遊產業也逐漸復甦。為了迎接遊客，舊金山也將加強街道清潔服務，改善市容，尤其是商業區的街道清潔。

舊金山市府的新預算中，包括撥出資金來擴大「清潔舊金山商區」（CleanCorridorsSF）的項目，金額高達210萬元。市長布里德（London Breed）對擴大「清潔舊金山商區」的行動表示歡迎。這個項目將會派出一批工務局的街道清潔工團隊，到不同的社區商業街區進行強力清洗，清掃人行道，沖洗道路、清理雜草和清除塗鴉。

「清潔舊金山商區」在去年作為試點進行了測試，工作 人員每周在不同的社區商業走廊進行清潔，四個小時內清潔五個街區。從本周開始，清潔作業將擴大到每周八小時，讓工作人員可以深度清潔至少十個街區。也就是清潔的覆蓋範圍是以前的兩倍。項目將會覆蓋眾多舊金山的商業區、旅遊區，包括卡斯楚（Castro），南市場（SoMa），北岸區（North Beach）等。

一般而言的清洗可能都較為簡單。但是市府在去年開始就有強力清洗的項目。清潔人員先是拿著掃帚將垃圾清理，然後灑水車在街道上灑水清潔，隨後也有工作人員用手持的強力射水器進行洗街。

同時，市府也會搭配另一個清潔項目「強力清洗」（Power Wash），對於全市多個商區進行為期6個月的試點清洗項目，包括華埠 ，灣景，訪谷區，列治文，日落區，外米慎等等。這個強力清洗則是獲得了14萬元的撥款。

布里德表示，這些清潔的投入將確保舊金山繼續「光采照人」（shines）。「保持社區清潔，為我們的居民、遊客和企業創造了一個更吸引人的環境，這在我們經濟重啟過程中尤為重要的一點。」市長說。