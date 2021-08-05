金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

發現屍體的地方位於公園內一處偏遠區域。（電視新聞截圖）

柏克萊 居民克雷切克（Philip Kreycik）外出跑步失蹤超過三周，布利桑頓（Pleasanton）警方4日表示，一名參與搜尋的志工3日在布利桑頓一個公園內發現一具男屍，初步確定就是失蹤的克雷切克。

布利桑頓警員西拉奇（Erik Silacci）表示，屍體是在布利桑頓嶺地區公園（Pleasanton Ridge Regional Park）北部一個遍遠區域的一棵樹下被發現，距離一條遊戲步道 （game trail）僅250呎遠。

西拉奇說，雖然死者穿的大部分衣服都與遺骸一起腐爛了，但從特別的鞋子和其他一些物品來看，他們推測死者應該就是克雷切克。西拉奇指出，他們在屍體上發現一支智能手表，希望能透過分析來了解死者當天走過的路線，和他是如何走到陳屍處的，以及他最後心跳的時間。

布利桑頓地區公園3日發現一具男屍，當局相信應該是失蹤許久的克雷切克（右二）。（布利桑頓警局提供）

西拉奇說，一名志工於3日下午約2時30分發現屍體，這名志工先聯絡在附近搜尋的其他志工，然後再向警方報案。屍體發現的地點是在地區公園範圍內，離克雷切克預定的跑步路線約四分之一哩遠。確認身份和死因的工作將由阿拉米達縣法醫辦公室進行。

克雷切克的亞裔 妻子姚珍（Jen Yao，音譯）在丈夫失蹤後，多次表示不放棄，她感謝志工幫忙尋人，感謝社會的關心，在接受媒體採訪時她還表示，「擁抱你們的家人」，因為，如人們常說的，「你的生活可以在瞬間改變。這句話正好發生在我們身上。」

阿拉米達縣警官凱利（Ray Kelly）3日說：「我們今天非常心痛，搜尋團隊和執法人員從未曾放棄。我們會從法醫的角度積極進行檢驗，不過，從所有證據來研判，我們相信在山上找到的確實是菲利普。我們原本想讓他安全地活著回家，因此，今天要傳達這個消息對我們來說非常困難。」

凱利指出，克雷切克在跑步者常用的應用程式Strava上畫出他當天的跑步路線，搜尋人員早期就是根據這個路線進行搜索。

凱利說：「根據他畫的地圖，他應該在一個地方轉彎下步道回到停車場，但似乎偏離了路線。」

凱利表示，東灣地區公園局（East Bay Regional Park District）警方會負責後續調查事宜，縣警局會從旁協助。凱利說：「我們會以最大的誠信來處理此案，因為每個人都想知道事件發生的原因。」