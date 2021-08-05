迪克西山火仍猛烈 昔日淘金小鎮燒成灰

「迪克西山火」本周再度猛烈燃燒，面積擴大近28萬畝。（美聯社）

加州 今年最大山火 「迪克西山火」（Dixie Fire）爆發近三周，本周再度猛烈燃燒，面積擴大至27萬5000畝，迫使當局發出新撤離令。官員警告，乾熱的天氣將增加加州出現更多火災的風險。

消防當局表示，難以預測的天氣加上大火在布特縣（Butte County）和普魯默斯縣（Plumas County）的複雜地形上延燒，增加了救火的難度。這場威脅從阿爾馬納湖（Lake Almanor）到雄鹿湖（Bucks Lake）地區的大火，現在已是加州史上第八大山火。

加州森林防火廳（Cal Fire）發言人卡哈特（Rick Carhart）說：「我對這場大火未來幾天會發展成什麼樣子沒有太多感覺，因為它實在燒得太大了。」

「迪克西山火」持續擴大，迫使更多居民撤離。（美聯社）

加州森林防火廳4日表示，高溫、強風、未燃燒的乾枯植被不斷在布特縣和普魯默斯縣造成更多新野火。從2日開始，迪克西山火的餘燼被強風吹向東北，在其他地區引發多場個別火災（spot fire），這個現象可能持續到周末。卡哈特說：「由於天氣實在太乾熱，基本上，餘燼只要掉落在乾草上幾乎都會著火，這是我們最擔心的。」

迪克西山火燒掉的不僅是居民的房屋財產，還有當地的歷史。

在普魯默斯縣人煙稀少的羽毛河峽谷（Feather River Canyon）上方，一個曾經因淘金蓬勃發展過的鬼鎮里奇吧（Rich Bar）已被迪克西山火燒成灰燼，鎮內最古老的家樂氏房屋（Kellogg House）也付之一炬。

普魯默斯縣博物館 副館長羅素（Paul Russell）說：「里奇吧是普魯默斯縣起源的一部分，也是人們來到此地的原因之一，這真是歷史性的損失。」羅素表示，里奇吧和周邊地區在淘金時期最初數十年淘到的黃金價值高達2300萬元。

不過，在大火發生前，里奇吧的淘金歷史痕跡已所剩無幾，在佈滿松、杉、橡樹的陡峭峽谷中，只剩一些破舊或倒塌的礦場建築和一座墓園，大部分淘金營地早已被廢棄，任由大自然或人為破壞。

家樂氏房屋是里奇吧唯一保存良好的建築物，是家樂（Dewitt Kellogg）於1852年所建造，1888年賣給艾羅德（Eva Eyraud）家族，艾羅德家族一直住到1977年。