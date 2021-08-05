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嬌生接種者打補充針？官員：看個人情況諮詢家庭醫師

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山衛生局官員白幹榮表示，目前只是對嬌生疫苗（J&J）接種者開放打「補充針」。而且是否要打，民眾也要視乎個人情況，要先諮詢家庭醫師。（視頻截圖）
舊金山衛生局官員白幹榮表示，目前只是對嬌生疫苗（J&J）接種者開放打「補充針」。而且是否要打，民眾也要視乎個人情況，要先諮詢家庭醫師。（視頻截圖）

日前舊金山衛生局透露，將會允許施打疫苗「補充針」，引起各方關注。衛生局官員表示，目前而言，只是對嬌生疫苗（J&J）的接種者開放打補充針。而且是否要打，民眾也要視乎個人情況，諮詢家庭醫師之後再做決定。

8月4日，舊金山疫情指揮中心的華文媒體記者會上，衛生局華埠分局長白幹榮（Sunny Pak）解釋補充針和加強針的最新訊息。他說，補充針，即英文所講的Supplemental，指的就是打了一針嬌生疫苗之後，再去打一針其他藥廠牌子的疫苗，即莫德納（Moderna）或者是輝瑞（Pfizer）。

而傳媒中常說的「加強針」，即英文所說的Booster，指的就是同一個廠牌的疫苗，再多打一針。也就是打了嬌生疫苗的，再打一針嬌生疫苗，就是加強針(Booster)。現在官方並未有開放加強針的施打。也就是打了兩針莫德納、輝瑞疫苗的民眾，目前都無需再打加強針。而打了一針嬌生疫苗的民眾，可以考慮打其他疫苗牌子的補充針。

白幹榮強調，舊金山衛生局和聯邦疾控中心（CDC）的指引一致，現在尚未需要打加強針。至於補充針的話，只是面對嬌生疫苗接種的民眾。如果他們考慮想要打，可以諮詢家庭醫師討論一下，市府也會配合。但是衛生局的立場並非是建議施打，嬌生疫苗一針即可的政策維持不變。

舊金山市長布里德（London Breed）就是打了一針的嬌生疫苗。她對傳媒表示自己會遵循衛生部門的政策，也就是雖然現在可以打補充針，但是目前政府尚未建議打，那麼她就不會打。

打補充針 也要留意副作用

白醫師也說，想打補充針的民眾，也要視乎個人情況，尤其是正在使用影響免疫系統藥物的長者。比如有的民眾，正在吃藥來抑制自己的免疫系統，打補充針就要多考慮，比如和醫師討論自己的免疫系統反應會是如何，因為目標是希望免疫系統加強。白醫師也認為打了補充針之後，相應的副作用也可能發生。

室內口罩令已生效

此外，灣區已經實施最新的口罩令。公共衛生局亞太裔事務經理吳毅表示，目前的口罩令就是要求所有人，無論接種與否，都要在室內的公共場合戴好口罩。除非是有特殊情況得到豁免的群體，像是嬰兒等。

這個口罩令現在已經生效，而且暫時沒有結束的時間，也就是在沒有另行通知之前，室內口罩令會一直生效。吳毅表示，現在Delta變種病毒傳染力很強，疫苗是抗擊病毒的最有效的措施，因此呼籲大家積極打疫苗。雖然Delta病毒肆虐之下會發生「突破案例」（breakthrough cases），即打了疫苗依然感染，但是完全接種疫苗的人就算感染了，極大概率徴狀也很輕微。

吳毅也建議除了室內的口罩令之外，若是在室外、人群密集的時候，比如遊行，體育比賽等，最好還是要戴口罩。

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