又打又刺 屋崙男放火殺死遊民

屋崙居民韋斯頓（Andre Weston）因涉嫌放火燒死住在車中的58歲的范恩（William Vann）被逮捕。（警方供圖）

屋崙 警方3日表示，屋崙居民韋斯頓（Andre Weston）因涉嫌放火燒死住在車中的58歲的范恩（William Vann），被警方逮捕。范恩身上還有毆打和刺傷的痕跡。

今年3月3日晚上8時7分，在Douglas Ave.的500號街區，發生一起謀殺案件。受害者范恩住在車中，當時與58歲的嫌疑人韋斯頓之間發生了爭吵，韋斯頓用助燃劑澆在范恩身上，然後點燃，活活燒死了范恩。警方認為，這種可怕的謀殺愚蠢且毫無意義，嫌疑人將承擔責任。

當警員到達現場時，發現58歲的范恩被嚴重燒傷，且有毆打和刺傷的痕跡。他被送往位於舊金山 的Saint Francis醫院燒傷科，並被列為危急情況。經過五天的特別護理，因傷勢過重而死亡。

根據一份刑事起訴書，韋斯頓有許多別名，包括Mwenzi、Dre Mac Daddy、Mac Daddy Dre、Andre Smith和Pierre Weston。他有多項犯罪記錄，包括對兒童的猥褻行為、未登記為性犯罪者，向有人居住的住宅開槍、非法監禁、攻擊和勸阻證人。

警方通過視頻監控和證人證詞確定了韋斯頓的身分。他在7月27日被捕，將於8月23日過堂。