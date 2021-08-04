金山旅遊業復甦 餐廳、纜車見人龍 加州、灣區遊客捧場

市中心在等待就餐的遊客們。（記者李怡攝影）

隨著舊金山 商業和旅遊景點的重新開放，即使是在Delta變種病毒肆虐的當下，市中心的主要街道上，竟已出現遊人如織的景象，午間用餐時間，許多餐廳門外都已排起長長的隊伍。

記者隨機詢問了解到，街頭上的遊客中，大多數還是來自加州 和灣區本地的遊人，且以放暑假的學生和家長為主，只有極少數國際旅行者。

廣受大家歡迎的旅遊景點的人潮，與疫情之前已無太大差異。華埠 是大多數遊客的必經之地，還有金門大橋、聯合廣場、漁人碼頭、輪渡大廈、九曲花街、藝術宮等等，也都寫在許多人的遊覽清單上。

觀光車站的遊客們（記者李怡攝影）

在市中心遊覽時，受大家青睞的是無頂觀光巴士（Big Bus Tours）和纜車（Cable Car）已經恢復行駛，也有部分遊客會選擇自駕。到華埠遊覽的史蒂芬.萊（Steve Love）說，他們一家就是開車從洛杉磯過來的。「不是害怕坐飛機了」，而是考慮帶著正在放暑假的兩個孩子，一家人開車遊覽市中心或景區，都比較方便。當然，還是要考慮到還在傳播的病毒，乘坐公共交通不夠安全。

一對從密歇根州來訪的大學生說道，因為纜車（Cable Car）是免費乘坐，所以他們沒有猶豫的就選擇了。 「纜車是開放的空間，就不那麼擔心染疫，還可以隨手拍一些好看的照片，最重要的是我想同其他的遊客們一起欣賞舊金山沿途的風景，因為我覺得居家封閉了一年多，終於可以看到多一點人了，」琳達．霍（Linda. Ho）笑著說。

詢問過的街頭遊客，大部分都是在接種了兩劑疫苗之後出行的。他們也遵守加州官員再次戴口罩的建議。儘管舊金山和全州範圍內的冠狀病毒還在快速傳播，但因疫情封鎖太久的城市開發之後，旅行的節奏和正常的生活還是快速地恢復了。