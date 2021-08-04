灣區確診1個月增300% 已超越去年夏季疫情高峰

灣區愈來愈多餐廳和酒吧要求顧客出示疫苗接種證明。（Getty Images）

灣區 和加州 7月新冠疫情數據顯示出病例激增的嚴重程度。過去七日，灣區平均單日新增超過1400例新冠病例，超越去年8月中旬疫情最高峰數值。

數據顯示，灣區和加州7月平均確診率上升到兩位數，是自2月以來首次，灣區為每10萬人中有11.9人，加州為每10萬人中有10.9人，是6月的三倍以上。同時，灣區和加州6月到7月的單月病例增幅超過300%，是自去年3月疫情爆發以來最大。

儘管灣區目前新冠住院率尚未達到去年夏季的最高峰，但已相去不遠。灣區去年7月29日的新冠住院人數有815人，今年8月1日的新冠住院人數有713人。康曲柯士達縣衛生局局長法尼塔諾（Chris Farnitano）說：「我們對醫院住院病人增加的速度感到害怕。」

去年此時，新冠疫苗 尚未獲得批准，灣區仍被多項公共衛生規定所限制，包括強制戴口罩、禁止大型集會、減少室內場所顧客容量等。今年，疫苗已普及，民眾接種疫苗容易，但幾乎所有防疫措施都已被取消。

灣區新冠死亡人數去年9月中旬達到最高峰，單日死亡人數最高為20人。到目前為止，灣區單日死亡人數仍遠低於去年最高峰，平均單日死亡人數為5人。

灣區新冠病例飆增，已超越去年夏季疫情高峰。（美聯社）

美國目前平均單日新增病例將近8萬例，是一個月前的6倍，也創下今年2月中旬以來的新高，過去兩周的平均單日死亡人數也從259人增加到360人。

上周，聯邦疾病防治中心（CDC）已呼籲高傳播風險區和顯著傳播風險區的民眾在室內重新戴上口罩，這些地區包括整個灣區。

舊金山衛生局代理局長波巴（Naveena Bobba）說：「delta變種病毒造成病例激增，住院人數和死亡人數也將隨之增加，在室內戴口罩是可以幫助我們因應delta變種病毒的一項暫時措施。」

此外，灣區愈來愈多餐廳和酒吧也開始要求顧客出示疫苗接種或陰性檢測證明，才能進入店內。有民眾質疑這項要求是否合法，法律專家表示是合法的，而且不構成違反「健康保險隱私及責任法案」（Health Insurance Portability and Accountability Act）。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的數據，美國五個州過去一周的新增病例占全國新增病例的一半，加州名列前茅，占9%。