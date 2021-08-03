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傳柯瑞頂薪4年續約勇士 再戰總冠軍

記者劉先進／舊金山報導

根據NBA資深記者斯坦恩（Marc Stein）2日的報導，金州勇士將很快與招牌球星柯瑞達成一份為期四年、總價2.15億的頂薪續約合同。

柯瑞的合同在明年夏天到期，新合同截至到2026年夏天。新的合同將使柯瑞成為史上首個簽下兩份價值2億以上合同的球員。勇士下賽季將集合柯瑞、傷癒回歸的湯普森、格林、維金斯等人，再次向總冠軍發起衝擊。

柯瑞是勇士的招牌面孔。他率隊五次進入總決賽，三次奪冠，拿到兩個例行賽MVP。柯瑞因左手骨折缺席大半個2019到2020賽季，球隊錯過季後賽。他在上賽季強勢回歸，場均32分5.5個籃板和5.8次助攻，三分球命中率達到42.1%，榮膺賽季得分王。由於湯普森受傷，勇士缺乏得分能力，只取得39勝33負的戰績，西區排名第九，附加賽連續輸給洛杉磯湖人和孟菲斯灰熊，再次錯過季後賽。

柯瑞已超越名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）塵封57年之久的1萬7783隊史得分紀錄，生涯總得分1萬8434分，成為勇士隊史得分王。他還超越羅傑斯（Guy Rodgers），是勇士助攻王。他還越過米勒（Reggie Miller），成為歷史第二的三分得分手。只差141個三分，就能超越雷·阿倫（Ray Allen）的三分紀錄。預計職業生涯結束時，將成為勇士隊史最偉大球員。

柯瑞至今還是聯盟前五球員，勇士給出頂薪合同當然毫不猶豫。他曾在2017年簽約5年2.012億的大合同，將成為史上首個簽署兩份價值2億以上合同的球員。

截至2日晚上發稿前，勇士在自由球員簽約市場上幾乎毫無動作，意向中的側翼球員巴圖姆（Nicolas Batum）決定兩年續約洛杉磯快艇，而勇士上賽季表現優異的側翼貝茲莫（Kent Bazemore）拒絕勇士給的更多薪金，以一年合同遠走洛杉磯湖人。同時，前勇士球員伊古達拉還沒有作出決定，湖人也在猛烈追逐中。

勇士 柯瑞 洛杉磯

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