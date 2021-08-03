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金山Cable Car恢復服務 8月免費坐纜車

記者李怡 / 舊金山報導
布里德市長呼籲，城市功能恢復之際，請大家多些耐心和理解。（記者李怡攝影）
布里德市長呼籲，城市功能恢復之際，請大家多些耐心和理解。（記者李怡攝影）

8月2日，舊金山市長布里德與市政府官員及社區領袖在市場街的觀光車Cable Car站，宣布恢復舊金山觀光纜車服務，並免費向市民和遊客開放。

星期一的早上，一眾市民和遊客，排長隊在市場街等候乘坐纜車Cable Car。市長布里德在現場發表講話，宣布即日起全面恢復纜車服務，她說道，「雖然在過去的一年經歷了很多的挑戰和質疑，但是我們的城市還是漸漸地恢復了生機，重新開放了。」

布里德說，因為我們熱愛這座城市，纜車觀光是舊金山的特點和必不可少的元素，不能想像沒有纜車的舊金山會是什麼樣子，所以8月伊始，Cable Car將全月免費向市民和遊客開放，也希望大家要多一些耐心。當市長宣布免費開放時，得到在場的人們一片熱烈的掌聲和歡呼聲回應。

市長也誠懇地表示，「觀光纜車在運行過程中，司機要檢查各項設備，確保車輛安全流暢，因此請大家跟從司機們的引導，多些耐心和理解。運行啟動需要一個過程，這個過程是值得的，因為我們不能失去城市裡很珍惜的東西」。

作為旅遊名城，舊金山吸引著全球遊客，而遊客到舊金山，一定要坐Cable Car。大家都知道，光是走訪市中心，聯合廣場，漁人碼頭，輪渡大廈，九曲花街，藝術宮，但沒坐纜車Cable Car觀光，就不是一個完整的金山之旅。布里德說，「因為疫情的原因，舊金山在過去的16個月裡歷經了很多的挑戰，也失去了很多，但是今天我們仍然能站在這裡，迎接遊客，讓人們欣賞舊金山的美麗，這是因為我們每一位都在做著力所能及的工作力，讓這座城市恢復她往日的活力和繁榮」。

布里德也提醒，近期疫情又有反覆，請大家不論是搭乘纜車還是Muni的時候，都請確保佩戴口罩。她也再次呼籲未接種疫苗的市民盡快接種。「我們想恢復正常的生活，我們不想再封鎖這個城市，要確保經濟平穩發展，學生平安返回學校，對所有這些，打疫苗是最重要的保障。」

纜車司機檢查各項設備之後，準備出發。 （記者李怡攝影）
纜車司機檢查各項設備之後，準備出發。 （記者李怡攝影）

舊金山 觀光 疫情

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