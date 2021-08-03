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輕敵？選民投票意願低 民主黨憂紐森遭罷免

編譯組／美聯社沙加緬度2日電
加州民主黨擔心，選民對罷免選舉不關心，會讓共和黨有勝出可能。（美聯社）
加州民主黨擔心，選民對罷免選舉不關心，會讓共和黨有勝出可能。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）要在罷免選舉中勝出的方法很簡單：讓民主黨人出來投票。不過，這個方法可能沒有聽起來那麼容易。

加州民主黨註冊選民人數幾乎是共和黨註冊選民人數的兩倍，但民調顯示，共和黨選民的投票意願高於民主黨選民，這讓民主黨領導人十分擔心。部分民主黨選民甚至對罷免選舉漠不關心，因為他們相信，紐森一定可以輕易獲勝。

37歲的史彼得是沙加緬度的理髮師，他是民主黨註冊選民，但考慮成為獨立選民。他覺得，紐森不應該在疫情中「推動個人議題」，但他也沒有被支持罷免者說服，他還沒有決定要如何投票。

史彼得說：「我想了解支持罷免者想罷免他的每一個根據。沒有任何人可以把一份工作做到百分之百完美。」

美聯社訪問沙加緬度、佛萊斯諾（Fresno）和洛杉磯三地的選民，歸納出紐森在選舉前面臨的挑戰。在這些受訪的選民當中，有些人已決定投票給紐森，大部分的人知道有這場選舉，但不是還未決定投票給誰或不知道選舉何時舉行，就是對紐森無感。

美聯社認為，紐森面對的挑戰是：選民不習慣在奇數年有選舉，尤其是9月份；選民現在很少收看含有廣告的電視節目；新冠病例激增讓人們不願開門給前來遊說的助選員。不過，每位註冊選民都會收到郵寄選票，有機會輕鬆參與選舉。

加州這場罷免州長選舉是由共和黨新人在去年疫情爆發前發起的，他們成功收集到超過法律要求的150萬個簽名，讓罷免選舉成真。這項罷免行動一開始很少人注意到，但在紐森被抓包違反自己頒布的防疫規定，在納巴縣米其林餐廳參加生日派對後，簽名一下子激增。

24歲的洛杉磯縣居民易尼克（Nick Yi，音譯）是一名獨立選民，做過許多工作的他表示，他不太留意罷免選舉，部分原因是他不想看到關於仇恨亞裔的報導，因為會讓他心煩意亂。易尼克說，他傾向投票給民主黨人，但對紐森的印象不深，只知道他很有熱情，但「共和黨人不喜歡他」。

紐森競選團隊推出的電視廣告稱，他們不是為紐森辯護，而是反對罷免本身，他們將這場選舉定位為「共和黨奪權」（Republican power grab）行動。麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）在一則電視廣告中對選民說：「我們看到全國支持川普的共和黨人攻擊選舉結果和投票權，現在，他們要來奪取加州的權力。」

反罷免競選活動經理羅德里格斯（Juan Rodriguez）向美聯社表示，他非常擔心投票結果。不過，羅德里格斯表示，他們已經傳了1400萬則簡訊給選民，隨著民主黨人對選舉的了解愈來愈多，他們投票的熱情也逐漸上升。

佛萊斯諾縣居民柯博（Myra Coble）三個月前堅信紐森無法被罷免，但現在，身為佛萊斯諾縣民主黨志工的她，正嘗試說服其他民主黨人不要有這個假設想法。她說：「我害怕的是，民主黨人志得意滿，以為紐森不可能被罷免，而讓共和黨人在此次選舉中勝出。」

紐森 民主黨 投票

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