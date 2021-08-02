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年輕人不愛打疫苗 金山新增病例 25-39歲佔5成

記者李晗 / 舊金山報導
青年一輩（千禧一代）接種率較低，因此新增確診的個案也較多。（記者李晗 / 攝影）
青年一輩（千禧一代）接種率較低，因此新增確診的個案也較多。（記者李晗 / 攝影）

重啟之後，舊金山的新冠確診案例攀升，青年一輩中的個案激增是主要推動原因之一。

所謂的青年一輩，指的是人們常說的「千禧一代」（Millennials），即80年代至90年代中期之間出生的人，現在的年紀大約是25至39歲。這部分人在舊金山全市人口站佔比大約是三分之一，即33%左右。

7月以來，舊金山的單日平均新增確診數字飆升。其中近半是青年一輩。（取自衛生局）
7月以來，舊金山的單日平均新增確診數字飆升。其中近半是青年一輩。（取自衛生局）

根據舊金山紀事報整理的數據顯示，25歲至39歲之間的舊金山人，在重啟之後的新增確診案例，佔據全市的新增案例的比例大幅上升。原本在5月時，這部分人的新增個案大約佔比是35%，但是在重啟之後，佔比則高達50%，遠高於人口比例。

最新的數字顯示，舊金山的單日平均新增確診人數已經接近200例，也就是其中大約有一般是青年一輩的確診者。且確診數字仍然還是有持續攀升的趨勢。

舊金山加大（UCSF）的華裔傳染病學教授陳子平（Peter Chin-Hong）說，一方面是因為這部分青年一輩的接種率較低，同時這部分人的日常社交活動也較為頻繁，增加了感染的幾率。同時他也認為現在的變種病毒「Delta」，因為傳染力更強，也導致了確診的上升。

根據衛生局的數字，千禧一代是全市合資格人士中，接種率最低的一個年齡段。25歲至34歲這個年齡段，至少一針的接種率都不達75%，完全接種的比例更低。而其他的年齡段，不論是12歲至17歲，或者是18歲至24歲，以及35歲以上的，一針的接種率已經超過了75%。像是65歲至74歲年齡層，一針接種率幾乎達到100%。全市合資格的民眾的一針接種率已經高達84%。

之所以千禧一代的接種率很低，陳子平分析指出可能是因為這部分人認為自己自身抵抗力較強，所以接種疫苗的意願較低。同時政府官方在推廣疫苗的努力之下比較著重年長者，而不是青年一輩。

衛生局也在一份聲明中說，Delta變種病毒的傳染力很強，所以有預期在接種率較低的青年一輩中的確診率會上升。目前許多的工作場所、餐飲場所，也都在設置疫苗門檻，即要求上班的人、來消費的人必須出示疫苗接種證明。

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