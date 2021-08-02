Delta病毒肆虐 灣區學校重啟 充滿不確定性

Delta 變種病毒持續擴散，師生對未來校園能夠持續正常開放感到不確定。(美聯社)

8月來臨，灣區各學校目前正積極準備校園重啟，讓興致沖沖的學童返回學校學習，參加各種體育活動、舞會，與好友聚會等，結束過去一年半來，因新冠疫情所引發的校園封鎖狀態。可是這次眾所期待的校園重啟，可能無法帶回過去正常的學習狀況。

除了學校室內師生必須戴口罩規定外，Delta 變種病毒 持續擴散帶來不安，許多師生對未來校園能夠持續正常開放感到不確定。過去一年來有關校園重啟，引起各方爭議，學生家長目前最需要的是一個明確的政策。然而受到各種客觀因素的影響，許多學生與家長對未來校園生活仍感到相當不確定。

今年有關校園重啟，與去年同一議題有種大不同處。那就是從州長辦公室到各學校校長室，從學校教師到學生家長，幾乎所有的人都認為遠距教學對學生的學習效果、精神情緒都產生極大的負面衝擊，造成學生精神沮喪、焦慮。同時因為情緒低落、缺乏運動、作息缺乏規律，影響身體健康，往往造成學生過度肥胖現象。

無論校方與官方，專家均認為，讓學生回到學校正常上課對學生正常身心發展非常重要。如果今年稍後仍繼續遠距教學，將嚴重破壞學生身心健全。

舊金山加大急診室因應新冠肺炎 主任諾伯 (Dr. Jeanne Noble) 表示，目前種種跡象顯示，雖然Delta 變種病毒感染持續攀高，全面校園重啟勢在必行。

她說，新冠肺炎對成人的威脅遠高於小孩，因此讓小孩返回學校正常上課非常重要，這點絕對不可妥協。

聖他克拉拉縣、康曲柯士達縣、馬連縣、聖馬刁縣、阿拉米達縣，以及柏克萊市等地學監上周五均強調新的學年度一定必須全面校園重啟。

在面臨Delta 變種病毒攀升壓力下，舊金山市長布里德在她的社交媒體稱，我們的公共衛生專家明確指出，讓學生重返教室學習非常安全，也很重要。

雖然如此，聯邦疾病防治中心 (CDC) 上周五宣布，Delta 變種病毒感染力極強，即使完全接種疫苗民眾亦可能會傳散這種病毒，造成疫情攀升。聯邦疾病防治中心這項宣布，對校園重啟帶來不確定感。

諾伯表示，小孩感染新冠肺炎人數極少，即使有些小孩感染新冠病毒，自己也不會覺察到。她說，目前情況下，成人已能夠接種疫苗，小孩所面臨威脅極低，因此沒有繼續維持遠距教學必要。諾伯醫師非常清楚過去一年半期間，小孩無法上學所面臨的損失，因此他非常贊同校園重啟。