感念內華達鐵路華工貢獻 金山僑界推動紀念活動

2019年猶他州金釘節活動現場，鐵路華工造型的演員演出。（本報檔案照片）

19世紀在美國 修築鐵路的華裔 工人，雖然貢獻巨大，但是一直以來都被主流社會所忽略。如今全美華裔社區積極推動紀念，推廣這段歷史。

在內華達州小鎮卡林（Carlin），曾經發現了13具鐵路華工的遺骸，引起全美華裔社區的關注。當地計畫在9月6日（周一）再次舉行紀念儀式，舊金山僑界也計畫組團前往，參與紀念活動。

遺骸發現過程 充滿傳奇

中華總會館歷史文物小組組長李殿邦說，那13具華裔的遺骸，100多年前葬在那裡。如今當地要舉行紀念儀式，舊金山僑界也會支持。他指出，中華總會館、寧陽會館都曾經捐錢給當地，紀念鐵路華工。

這13具華人 遺體的發現過程也充滿傳奇色彩。在1990年代，一位卡林市民在自家後院的地下發現了13具棺木和遺骸。後來這些遺骸輾轉內華達大學等地經過研究之後，發現是大約在1880年代下葬於卡林市當地的鐵路華工。

2018年，經過華裔社區社區、當地華人王麗珠的推動，這13具遺骸正式回到了卡林市，入土為安，下葬於當地墓園。當時在卡林市舉辦了臨時的安葬儀式，紀念這些華工。

永久墓碑將揭幕

位於猶他州鹽湖城的鐵路華工後裔協會（CRWDA）也在積極促成此事。協會創辦人、現任主席余黃鏗娟（Margaret Yee）表示，今年的活動是由卡林市府、鐵路華工後裔協會、舊金山中華總會館等聯合起來推動。她指出，2018年的下葬儀式之後，一直沒有很正式的、永久的墓碑落成。隨後進入疫情時期，相關的活動也一直延後。而今年的活動就是要揭幕一個永久的墓碑，紀念這13位先輩。

余黃鏗娟成立鐵路華工後裔協會，推廣華工歷史。（本報檔案照片）

余黃鏗娟表示，鐵路華工對於美國的貢獻巨大，改變了美國的交通。她指出，很多人都不知道這些事情，因此她成立了鐵路華工的後裔協會，一定要讓主流社會知道華人的貢獻，讓這些事跡能夠加入學校教科書，廣為人知。她也指出卡林市府在推動此事上一直非常負責盡心。

卡林市活動 金釘節後續

2019年，猶他州「金釘節」（Golden Spike）盛大舉行，紀念第一條橫貫美國大陸的鐵路（Pacific Railroad）竣工150周年，上萬人共襄盛舉，時任聯邦運輸部長趙小蘭、猶他州各級官員均由出席。當年鐵路的修築，華人的貢獻功不可沒，近1萬4000名華人勞工從中國遠赴美國來參與這項工程。當時全美華裔社區幾乎都全力支持。余黃鏗娟、已故的關維斌（Mike Kwan）法官均是推動者的代表。

而卡林市的這個活動，也是金釘節的後續。據悉卡林市的13具遺體，余黃鏗娟表示當時找到的時候，只有兩個是有姓名，都是姓余的。余黃鏗娟說，全美的余風采堂也在積極支持這個紀念活動。

目前舊金山僑界也在計畫自費組團前往9月6日內華達州卡林市的活動。兩地相距車程八小時，因此僑界計畫租大巴、會是兩日一夜的行程。想要參與、了解詳情可以聯絡李殿邦，電話是：415-652-9406。