1個信念2個支持 「台北音樂節」金山綻放

到訪音樂節的來賓合影。（記者李怡攝影）

世界知名小提琴家林昭亮創辦的第三屆「台北大師星秀音樂節」從台北移師舊金山 ，在7月31日晚上7時在舊金山音樂學院的音樂廳進行首演。舊金山知名音樂家們、市府人員、灣區政要、台北經文處和舊金山台北姐妹市委員會的貴賓，到場祝賀並觀看演出。

在疫情 仍在蔓延、不少世界級音樂節相繼取消的大背景下，「台北大師星秀音樂節」得以順利開展，實屬不易。用林昭亮夫人何瑞燕女士的話說，這得益於一個信念和兩個支持。

何瑞燕說，「一個信念，是林昭亮很愛護年輕的音樂家，他想給學生們提供最好的成長交流環境。林昭亮青少年時期即職業生涯最重要的時刻，曾受到了很多大師的指導。這種指導，也是在舞台表演中，以亦師亦友的形式進行的。在疫情蔓延的當下，很多都以網課教學的情形中，學生們少了很多面對面以音樂交流的機會，他就是有一個「拖學生們上岸」的信念，所以克服萬難，也要讓音樂節成功舉辦。」

何瑞燕同時表示，音樂節能夠舉辦，也少不了來自兩方面的支持。一是，在全世界都沒有一個音樂節開放的時候，舊金山音樂學院提供了一個全新的音樂廳和場地給我們，這也是一個新的合作里程碑。二是，舊金山台北姐妹市委員會給予的大力支援。正因為這些支持，才得以讓音樂節順利的如期展開。

舊金山台北姐妹市委員會副理事長胡立民則表示，「能在兩個月內幫助星秀音樂節移師舊金山，說明我們的精神很強大，就是想有機會促進台北跟舊金山的互相交流，更希望台灣 人民跟美國加州人民做朋友，大家互相交流，只有大家一起合作，全世界一起合作，我們才戰勝一切的困難和挑戰。」胡立民說，雖然辛苦，但是很有意義，希望展現最好的給全世界，看到大家很享受這場音樂會，就覺得一切都很值得。