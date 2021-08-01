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金山口罩強制令勢在必行 最快下周上路

編譯組／舊金山31日電  
病例飆升加速，舊金山口罩強製令勢在必行，下周見分曉。 (取自美聯社)
病例飆升加速，舊金山口罩強製令勢在必行，下周見分曉。 (取自美聯社)

強制要求戴口罩以保護公眾免受Delta變種病毒株的影響，這不是一個會不會發生的問題，而是一個什麽時候發生的問題。

7月30日下午，舊金山市長布里德（London Breed）和衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）醫師都表示，可能會在下周的某個時候採取一項行動。布里德周五戴著口罩來到一個戶外活動現場，已然是一個預兆。

「下達口罩強制令已為時不遠，我理解人們對於被告知該做什麽已經很厭倦。但事實是，這就是我們目前的處境，」布里德說。緊隨著市長的聲明，衛生局局長考法克斯醫師說，他將與其他縣的衛生官員會面，最早在下周採取行動。

「Delta變種病毒株是我們目前絕大多數COVID病例的罪魁禍首。」 考法克斯醫師解釋說：「這次的飆升速度甚至比我們在去年秋季或冬季看到的還要快。」

宮平（Carlos Miyahira）在米慎區擁有一家Mi Lindo Peru餐廳，他說他的員工從未停止過戴口罩。「你戴上口罩，坐下來，我們有消毒液提供給你洗手，而我們這些服務員則戴著口罩。」

突破性感染病例雖少，但也被記錄下來。這些感染COVID的是完全接種了疫苗的人。考法克斯說，我們又回到這個境況，是因為接種疫苗的人還不夠多。

舊金山灣景區是尚未接種疫苗人數最多的社區，其次是Bernal Heights和Potrero Hill。

在米慎區，經營一家食品中心的知名活動家賀南德茲（Roberto Hernandez）說，盡管有很多宣傳，他知道有一些人對接種疫苗仍持懷疑態度。

「其中一個人，她反對接種疫苗，也沒有讓她的孩子接種疫苗，她始終保護到位，戴好面具，遵循所有程序，現在卻住進了醫院，」賀南德茲透露。

「還有人說，『羅伯托，我知道有人接種了疫苗之後，又得了COVID，這你怎麽解釋呢？』我說，『是的，但他們沒有死，就這麽簡單，』賀南德茲補充說。

疫苗 口罩 變種病毒

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