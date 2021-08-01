灣區台灣商會年會 AIT主席莫健暢談台美關係

舊金山灣區台灣商會2021年年會，莫健（中）主講台美關係。（記者李榮／攝影）

舊金山灣區台灣商會2021年年會及會長交接，7月31日在南灣僑教中心舉行，會長周信結正式卸任，交捧給下任會長李垣麟。今年年會中，美國 在台協會理事會（AIT）主席莫健擔任主題演講貴賓，包括日本駐舊金山代表、佛利蒙市長高敘加、副市長邵陽多位灣區民選官員、駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪，僑教中心主任閻樹榮等人都受邀參加。莫健也在會前舉行記者會，暢談台美關係。

莫健說，1979年美國和中華人民共和國建交，與中華民國之間失去正式的外交關係，但美國通過「台灣關係法 」、設立美國在台協會與台灣保持實質關係。

他指出，台灣人、特別是40歲以下的人，都有一個「民主晶片」（democracy chip）深植在心中，希望自由、民主，因此美國與台灣所認知的核心價值都是非常相似的。當然，美國並不支持試圖改變台灣現狀。

會長周信結也指出，就如同莫健所說的，台灣與美國最重要是實質的關係，畢竟台灣本來就是獨立的政體，有民主自由，但絕不會想要步上香港的後塵。相信台灣現在的政府，對於兩岸的關係與台灣現狀也不會冒進，而是追求實質。

賴銘琪指出，台灣與美國向來都是好朋友，關係非常的緊密，台灣是美國的第九大貿易夥伴，而美國更是台灣第二大貿易夥伴，而台灣對美國也享有貿易順差。而事實上，幾年以來，美國國會也非常支持台灣，通過包括「台灣旅行法」等法案，更顯示出美國對於台灣的支持、強化台灣與美國的關係，「台灣與美國是真正的朋友，一直互相幫忙。」

他並且進一步指出，過去一年多來新冠肺炎（COVID-19）疫情 肆虐，疫情初期台灣幫助美國、捐助個人防護設備（PPE）。台灣出現疫情之後，美國也捐助疫苗給台灣。這也代表了沒有人能單獨與新冠病毒作戰，大家要並肩在一起，同時也展現出台美之間患難見真情的夥伴情誼。