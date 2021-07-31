金山公衛局調查：未接種者 染疫住院率高8倍
根據舊金山市公共衛生局的最新數據，舊金山的冠狀病毒病例在接種疫苗和未接種疫苗的人數中都有所增加，但接種疫苗的人染疫後住院的機率很小。
數據顯示，舊金山平均每周新增176例新病例，是加州重新開放之前、病例處於低點的6月初的平均水平的10倍。接種疫苗的每10萬人的平均病例率為16.2，而未接種疫苗的則為36.8。
未接種疫苗的人仍然首當其衝，未接種疫苗的人的發病率是接種疫苗的人的兩倍多，未接種疫苗的人的住院率同比高出八倍。
舊金山是全國疫苗接種率較高的城市之一，77%的符合條件的居民接種了疫苗。舊金山公衛局長考法克斯醫師（Dr. Grant Colfax）說，這意味著突破性感染的可能性更大。 「即使有突破性病例，但疫苗仍然有效，即使現在Delta變種如此普遍，如果您接種了疫苗，您也不太可能因COVID-19而住院」。
在因COVID-19住院的3000名舊金山人中，只有16人完全接種了疫苗。完全接種疫苗的人沒有死亡。舊金山的數據與國家疾病控制中心的最新數據一致，這些數據表明突破性感染並不像以前想像的那麼罕見。但是，儘管戴口罩會減緩傳播速度，考法克斯重申，擺脫大流行的唯一途徑是增加疫苗接種。「這是人們為了自己的健康以及周圍人的健康而需要做的事情。」
目前尚未有資格接種疫苗的兒童中沒有發生任何重大疫情，衛生部門仍然支持在秋季恢復面對面教學。「但如果疫苗接種率繼續停滯不前，病例、住院和死亡人數將繼續上升。」科爾法克斯說。他估計這將導致215名舊金山人死亡，而如果更多符合條件的人接種疫苗，其中95%的死亡是可以預防的。
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