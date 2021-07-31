金山公衛局調查：未接種者 染疫住院率高8倍

市長布里德強調，即使在突破性病例中，疫苗也是有效的。（Getty Images）

根據舊金山 市公共衛生局的最新數據，舊金山的冠狀病毒病例在接種疫苗 和未接種疫苗的人數中都有所增加，但接種疫苗的人染疫後住院的機率很小。

數據顯示，舊金山平均每周新增176例新病例，是加州 重新開放之前、病例處於低點的6月初的平均水平的10倍。接種疫苗的每10萬人的平均病例率為16.2，而未接種疫苗的則為36.8。

未接種疫苗的人仍然首當其衝，未接種疫苗的人的發病率是接種疫苗的人的兩倍多，未接種疫苗的人的住院率同比高出八倍。

舊金山是全國疫苗接種率較高的城市之一，77%的符合條件的居民接種了疫苗。舊金山公衛局長考法克斯醫師（Dr. Grant Colfax）說，這意味著突破性感染的可能性更大。 「即使有突破性病例，但疫苗仍然有效，即使現在Delta變種如此普遍，如果您接種了疫苗，您也不太可能因COVID-19而住院」。

在因COVID-19住院的3000名舊金山人中，只有16人完全接種了疫苗。完全接種疫苗的人沒有死亡。舊金山的數據與國家疾病控制中心的最新數據一致，這些數據表明突破性感染並不像以前想像的那麼罕見。但是，儘管戴口罩會減緩傳播速度，考法克斯重申，擺脫大流行的唯一途徑是增加疫苗接種。「這是人們為了自己的健康以及周圍人的健康而需要做的事情。」

目前尚未有資格接種疫苗的兒童中沒有發生任何重大疫情，衛生部門仍然支持在秋季恢復面對面教學。「但如果疫苗接種率繼續停滯不前，病例、住院和死亡人數將繼續上升。」科爾法克斯說。他估計這將導致215名舊金山人死亡，而如果更多符合條件的人接種疫苗，其中95%的死亡是可以預防的。