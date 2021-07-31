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舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

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舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

記者李怡 / 舊金山報導
根據提交給舊金山租金委員會的報告，舊金山的房東試圖驅逐租戶以提高租金，向願意自願離開的租戶支付的費用比以往任何時候都多。（記者李怡／攝影）
根據提交給舊金山租金委員會的報告，舊金山的房東試圖驅逐租戶以提高租金，向願意自願離開的租戶支付的費用比以往任何時候都多。（記者李怡／攝影）

根據舊金山租金委員會的報告，舊金山房東為了提高租金，而試圖驅逐租戶，他們向願意離開的租戶支付了比以往任何時候都多的賠償金。

5月份，舊金山市中心一套7居室8浴室的豪華公寓的房東，便向長期租客支付了一筆高達47萬5000元的買斷賠償金，創下了舊金山租金買斷的歷史記錄，該房客目前的租金每月1萬2500元。通常情況下，高額的租金買斷，多數是面向高檔公寓的長期租戶，他們的月租金在居住了數十年後遠遠低於市場價值。

獲得這筆歷史性的47萬5000元的租戶，是位於華盛頓街俯瞰舊金山灣的一棟六層磚砌公寓樓的居民，他们拒絕透露身份。他們是這棟大樓至少十幾個租戶之一。根據提交給舊金山租金委員會的報告，去年有超過330名租戶協商買斷交易，平均支出約為5萬元。大多數屋主的買斷金額都比較小，在1萬到2萬元之間。考慮到近來房地產市場的瘋狂程度，很多屋主願意自付賠償金讓租戶搬離。

舊金山為租戶提供服務的傑奎琳律師 (Jacqueline Ravenscroft) 表示，目前她已經接到好幾例租客和房東之間就六位數的買斷協議進行談判的案子。她說，舊金山擁有美國對租房者最友好的房地產法案，今年租金上漲的法定上限只為0.7%。傑奎琳說，「房地產價值的上漲是背後的動機和原因，如果你能在幾年內收回和解金，付錢買斷租金是有道理的。這一切都取決於你對家庭收入的規劃。」像前面以47萬5000元買斷租金的房東，轉手可以每月2萬5000元出租，大約三年時間就可以收回賠付金。

在過去幾十年裡，舊金山租金管制政策限制了房東的利潤，在目前市場有更多選擇的情況下，致使屋主買斷租金的情況變得越來越普遍。

租金 舊金山 房東

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