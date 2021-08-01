金山市長專欄／市府支援華埠商家 改善無障礙環境

市長布里德（後中）和市府行政官朱嘉文（右）拜訪中華總商會，對華埠遭受ADA訴訟影響的小商家表達支持和關切。

親愛的讀者：

上周，我出席了中華總商會舉行的會議，宣布巿府正支援受到殘疾人士無障礙訴訟影響的華埠 小商業。

在過去的一個月，市內不少小商業收到了訴訟或信函，指控他們違反了聯邦殘障人士准入法，特別是違反了美國 殘障人士法案 (ADA)。雖然商戶和業主正與律師和社區機構合作以回應這些指控，但市府的資源來幫助這些商戶亦非常重要。

布里德市長與溫靜婷、陳美玲一起，與街頭暴力干預計劃和社區青年中心合作。

我知道各商戶都明白「美國殘障人士法案」保障的權利，並且也非常重視無障礙的環境，因為大家都希望為我們的所有遊客和居民提供商品和服務。

我們亦明白小商業仍在努力掙扎求存。市府也一直以不同方式支援小商業，讓商戶重新站起來並蓬勃發展。

舊金山 亦會幫助確保商戶遵守無障礙要求，我們知道商戶都希望能滿足這些要求，但亦可能需要一些協助才能完成。

我已經了委託市行政官朱嘉文召集市府必要的部門及職員，確保我們將所有資源集中在一起以幫助現有及將來的小商業。

布里德市長簽署未來兩年的市政預算。

我們齊心協力支持這個社區，撥備了5萬元用於檢查，以幫助確定建築物入口是否達標，需要進行哪些修復。我們還在加快重啟50萬元撥款計畫，用於檢查和修復，其中包括建築成本。該基金原定於2022年1月重啟，但我們正努力加快這些撥款的發放，幫助現時出現的緊急需求。

我希望華埠商戶知道市府會支援他們，我亦想明確表示他們的成功與舊金山的經濟復甦直接相關。我要感謝中華總商會和華埠商人協會一直與華埠商戶聯繫及與我的團隊聯絡。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！祝願您平安健康。

舊金山市長 倫敦．布里德