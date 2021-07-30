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「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

擔心副作用 灣區年輕人疫苗接種率落後其他群體

編譯組／灣區29日電
灣區年輕人疫苗接種率落後於其他年齡層，當局正積極鼓勵他們接種。（Getty Images）
灣區年輕人疫苗接種率落後於其他年齡層，當局正積極鼓勵他們接種。（Getty Images）

18歲的布克（Maya Booker）上周末在屋崙動物園接種了第一劑輝瑞（Pfizer）疫苗。她在接種前不斷安撫自己說：「如果我能穿耳洞和刺青，我就能接種疫苗。」布克是聖利安住（San Leandro）居民，對接種疫苗感到恐懼，是她符合資格多月遲遲未接種的原因之一。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）公布的數據，目前，美國18歲到24歲人口只有43%已完成接種，65歲到74歲人口有82%已完成接種，75歲以上人口有78%已完成接種。灣區各年齡層的疫苗接種率差距雖然沒有這麼明顯，但18歲到34歲年輕人的接種率也落後於其他年齡層。

在阿拉米達縣，16歲到34歲的居民有約62%已完成接種。但50多歲、60多歲和70多歲的居民至少有74%已完成接種。同樣地，舊金山18歲到24歲的居民有約67%已完成接種，年滿55歲的居民至少有84%已完成接種。

由於年輕成年人在加州新增病例中所占比例最大，增長也最快，某些地區新冠住院病人的平均年齡更不斷下降，這一趨勢讓人擔心。

年輕人拖延接種疫苗的原因很複雜，但反映出其他年齡層人口沒有接種疫苗的部分共通原因。

以布克為例，她最害怕的是疫苗的副作用，因為她看到表哥的女友接種第一劑疫苗後發高燒。另一個理由是，她覺得新冠疫苗太新，上市時間太短，對它們沒有信心。此外，她說她在整個疫情期間和朋友互動都很小心，因此沒有急著想接種疫苗的迫切感。

最後讓布克下定決心接種的是為了保護和她同住的祖母。布克的祖母已經接種，但因為布克會外出和朋友聚會，她認為，接種疫苗可以讓她回到家後可以確保家人和自己的安全。

專家表示，由於年輕人感染新冠病毒後出現重症或死亡的風險遠低於老年人，所以他們並不急於接種疫苗。

舊金山衛生局局長菲利普（Susan Philip）說：「由於老年人從一開始就是疫情關注的焦點，年輕人知道自己住院或死亡的風險並不大，覺得疫苗對自己來說沒那麼重要，對父母和祖父反而比較重要。」

然而，年輕人接種疫苗其實也很重要，因為他們若感染病毒，就會將病毒傳染給其他人，而且可能發展出長達數周到數月的「長期新冠」症狀（long COVID），包括長期疲勞、腦霧（brain fog）和其他神經系統問題。

疫苗 疫情 舊金山

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