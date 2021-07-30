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金山座談 王東華聚焦美中關係：大國衝突無贏家

記者李怡 / 舊金山報導
總領事王東華表示，目前中美關係進入最困難的時期，也處在最重要的關口。（記者李怡╱攝影）
總領事王東華表示，目前中美關係進入最困難的時期，也處在最重要的關口。（記者李怡╱攝影）

中國舊金山大使館總領事王東華與華文媒體座談會，29日在總領館內舉行。視頻媒體，網絡媒體，報紙媒體等多家媒體到訪出席。座談會就實時熱議的中美關係，中國的外交政策以及兩國間的文化交流等方向進行了會談。

王東華談到，目前中美關係進入了建交以來最困難的時期，也處在最重要的關口。中美關係面臨的困境多是因中美兩國之間的誤解和文化差異導致。他指出，美方制定的關於外交，經濟，教育，科技等領域的限制法案，會使兩國關係陷入無法收拾的境地。他也強調：「大國衝突無贏家，對抗和脫鉤都會給兩國帶來巨大的傷害」。

王東華表示，中國對美國的外交政策不會以犧牲美國的利益為代價，來謀求自身的發展。「中國的發展不建立在美國衰落的基礎上，中國的成功也不意味著美國的失敗。中美任何一方的失敗，對對方都不是福音」。

他指出，中美兩國在二戰時期是盟友，二戰以來是現行國際秩序的創立者，也是受益者。「中國不會另起爐灶。中國堅持維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序。我們努力的方向是讓國際秩序更加的公平公正，中美兩國作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，誰也取代、改變不了誰」。

在回答記者問中王東華表示，中國駐美大使秦剛談到的『兩個維護』，即維護中美關係的基礎，維護兩國人民的共同利益，與美國共同努力，相互尊重，平等相待，合作共贏和平共處，由可能變為現實」，也會是舊金山總領館堅定不移貫徹落實的。

他說，這也代表著中方對下一步中美關係的看法和步驟。架起中美各方交流溝通的平台，維護中美關係的基礎，維護兩國人民的共同利益，與美國共同努力，相互尊重，平等相待，合作共贏和平共處，缺一不可。中方願意和美方一道來共同維護好中美關係的基礎。

記者座談會現場（記者李怡╱攝影）
記者座談會現場（記者李怡╱攝影）

中國 美國 舊金山

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