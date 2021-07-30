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金山華埠遭大批ADA訴訟 市府關切 將撥款助翻修

記者李晗 / 舊金山報導
市長布里德（中）關切華埠的ADA訴訟事件。（記者李晗 / 攝影）
市長布里德（中）關切華埠的ADA訴訟事件。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠遭遇大規模的「美國殘疾人士法案」（ADA）訴訟，不少商戶代表都收到了律師信函，引起社區恐慌。舊金山市府也特別關切事件，計畫調撥資金提供協助。

舊金山市長布里德（London Breed），行政官朱嘉文（Carmen Chu），以及舊金山樓宇檢查局、殘障與老齡服務局等官員，29日共同出席中華總商會的記者會。

金山華埠歷史悠久，許多的大樓的樓齡都數十年，甚至上百年。因此部分商戶在入口的台階、走道、樓梯等方面，可能不符合「美國殘疾人士法案」的規定。但是因為安裝升降機、重新裝修鋪平道路等，成本太高，且有些大樓過於老舊無法進行大規模的裝修，因此ADA違規的問題也就一直存在。

市長布里德說，非常明白公共場所需要遵守ADA的規定，但是也明白舊金山華埠要面對的挑戰，以及問題的複雜性。她指出，市府將會有5萬元的撥款，幫助檢查樓宇是否符合「美國殘疾人士法案」的規定。同時也會盡快啟動一項50萬元資金，幫助全市商業進行一些翻新維護工作。

據悉現在已經有上百個華埠商戶、業主收到了律師信。但是具體的數字尚未有進一步信息。也已經有律師代表免費義務在幫助商戶處理，預計律師代表會在下周有進一步的說明。

市行政官朱嘉文說，自己是移民之女，父輩也是小商業主，因此她深知移民小商業的處境，面對美國的司法制度、法律條文時，自身又有語言障礙，讓他們難上加難。朱嘉文強調市政府的立場並非是在殘疾人社區以及華埠小商業主之間「二選一」。

舊金山中華總商會特別設立了一個眾籌Gofundme的基金網頁，希望籌得50萬元幫助華埠的商業處理官司。網址是：https://www.gofundme.com/f/ada-compliance-legal-defense-fund-sf-chinatown

會長區國雄表示，商會成立的法律訴訟辯護基金，會幫助商戶尋找律師協助，以及尋求專業人士、持證無障礙通行鑒定專員（Certified Access Specialist，簡稱CASp）的幫助。如需諮詢，電話是：415-982-3000。

早前地檢處也曾經召開發佈會表示有些訴訟信函可能涉及詐騙和欺詐。如需諮詢，電話是628-652-4311，郵箱則是[email protected]

李彪形容疫情之後的這波訴訟潮是「一波未平，一波又起。」（記者李晗 / 攝影）
李彪形容疫情之後的這波訴訟潮是「一波未平，一波又起。」（記者李晗 / 攝影）

受影響商戶 現身說法

多個受影響的商戶也都現身說法。知名的華埠宴會酒樓康年（Far East）也捲入訴訟。老闆李彪表示，疫情剛剛受控，大家都以為有新希望，可以重振華埠的經濟。

「一波未平，一波又起，」李彪表示。他感謝市府的關心，希望能夠替華埠廣大商戶討回公道。

涉及違反ADA法例的理由，有時也並非是實體店鋪的原因。知名的都板街（Grant Ave）的風箏店（Kite Shop）的老闆Albert Chang也是受影響商戶。老闆表示，自己收到律師信是因為對方認為風箏店的網站無法讓盲人使用。

華埠 舊金山 美國

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