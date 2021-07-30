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「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

沙加緬度縣恢復室內戴口罩 金山考慮跟進

編譯組／沙加緬度縣29日電
沙加緬度縣29日宣布重啟室內口罩令。（美聯社）
沙加緬度縣29日宣布重啟室內口罩令。（美聯社）

為了遏止新冠病例繼續增加，沙加緬度縣衛生官員29日下令，無論是否已接種疫苗，所有居民在室內公共場所必須恢復佩戴口罩

沙加緬度縣衛生官員表示，從7月30日起，民眾在職場內和其他室內公共場所一律必須佩戴口罩。加州州政府大樓7月7日已重啟室內口罩令，要求所有議員和職員戴上口罩，無論是否已接種疫苗。

沙加緬度縣是加州第三個重啟室內口罩令的縣，第一個是洛杉磯縣，已於7月15日重啟。第二個是與沙加緬度縣相鄰的宇洛縣（Yolo County），已於本周稍早重啟。加州6月中旬因病例和住院人數大減而解除室內口罩令，但在出現高傳染性的delta變種病毒後，病例再度激增。

舊金山市長布里德（London Breed）29日表示，不排除重新強制居民在室內戴上口罩。灣區目前還未有任何一縣重啟室內口罩令，但已建議民眾在室內戴上口罩，即使已接種疫苗者也應該戴。

布里德說，她正在與灣區各地衛生官員就口罩令進行協調，希望在本周或下周做出決定。舊金山市府規定，所有雇員現在都必須出示疫苗接種或陰性檢測證明。

布里德29日說：「我們現在正在考慮強制要求未接種疫苗者和已接種疫苗者都戴上口罩，以及強制要求市府雇員以外的民眾也接種疫苗。」

代表舊金山500家酒吧的舊金山酒吧聯盟（San Francisco Bar Alliance）26日公開建議會員要求顧客在入內前出示疫苗接種證明。

官員表示，沙加緬度縣新增新冠病例過去六周激增五倍，住院人數從6月15日的60人增加到7月27日的175人，已被CDC列為高傳播風險區。

口罩 疫苗 舊金山

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