台北大師星秀音樂節移師金山 高手如雲

音樂節的交響樂團排練當中。（音樂節提供）

因為台灣 疫情緣故，今年的第三屆「台北大師星秀音樂節」（Taipei Music Academy & Festival，TMAF）從台北移師舊金山 舉辦。

本屆參與的學生來自全球各地，高手如雲，個個都是在經過嚴格的篩選之後脫穎而出。他們也都在為7月30日的史丹福大學 的表演加緊排練當中。

連續三年參加音樂節的學生，來自台灣、現在在美國修讀音樂的林丕偉（Pi-Wei Lin）說，今年參加者的水平都非常高。他形容，大家在第一次排練的過程中，就已表現出很高的水準，接下來的排練都會更注重磨合與音樂的詮釋。

著名小提琴家林昭亮（Cho-Liang Jimmy Lin），舊金山台北姐妹市委員會主席徐大麟（Ta-Lin Hsu）則在背後做出了不小努力。據悉本次的台北音樂節，一共收到了300多個申請，許多都是知名音樂學院的學生，也都有名師推薦。在甄選過程中，評委們也都用「雙盲法」（double blind）來打分，保證公平。

最終有46位的來自全球各地的學生將會和大師們一起參與本次音樂節。老師和學生們將會一起排練，準備音樂節目，同台表演。

音樂節交響音樂會預計將於7月30日（周五）晚間8時在史丹福大學演出。據悉當天的指揮是雷歐納．史拉特金（Leonard Slatkin）。曲目包括拉威爾「庫普蘭之墓」，史蒂文．史特基「室內樂協奏曲」，貝多芬「第三號交響曲『英雄』」，以及鄧雨賢（杜鳴心改編）的「雨夜花」（安可曲）。

現在購票情況也非常火熱。音樂會將會是在戶外舉行，同時不同購票群體的座位之間，也會有所間隔，保證參與者能夠有適當的社交距離。

購票網址詳情請見：https://live.stanford.edu/calendar/july-2021/leonard-slatkin-conducts-taipei-music-academy-and-festival-orchestra。電話是650-724-2464。