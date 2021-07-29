Delta升級版病毒入侵南灣 聖他克拉拉縣已檢出16例

南灣證實已出現Delta升級版病例。（Getty Images）

正當灣區 在為Delta變種病毒 病例激增感到焦慮時，另一個新威脅已悄悄出現：Delta升級版變種病毒（Delta plus variant）。當局證實，南灣已有Delta升級版病例。

聖他克拉拉縣現在會對縣內所有醫院所有新冠病例進行定序比對（sequencing），代表他們可以確定每一個病例是由哪種變種病毒所引起。截至目前，聖他克拉拉縣已經檢測出16例由Delta plus病毒所引起的病例。

聖他克拉拉縣衛生局副局長韓喬治（George Han，音譯）說：「我認為，把Delta plus假設為和Delta一樣都是高傳染性病毒，是較安全的作法。」

目前不知道現有疫苗 是否具有對抗Delta plus病毒的能力。韓喬治表示，聖他克拉拉縣現在大部分住院的新冠病人都是未接種疫苗者。

韓喬治說：「Delta病例在聖他克拉拉縣和灣區其他地區都增加得很快，它已是加州和美國現在最主要傳播的新冠病毒株，當然在聖他克拉拉縣也是。」

儘管聖他克拉拉縣也有突破性病例（breakthrough cases，接種疫苗後仍感染病毒），但韓喬治強調，接種疫苗是對抗極端疾病的最佳保護方法，即使感染到的是Delta或Delta plus病毒。