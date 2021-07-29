專家：兒童染Delta重症 較成人低很多

專家表示，染疫兒童出現重症或死亡的機率低於成人。（Getty Images）

在高傳染性Delta變種病毒 快速傳播之際，未接種新冠疫苗 者的染疫風險很高。舊金山市長布里德（London Breed）上周推文說：「如果你沒有接種疫苗，問題不在於你會不會感染病毒，而是你何時感染和症狀會有多嚴重。」

那麼，還未有資格接種疫苗、很快就要重回學校上學的12歲以下兒童該怎麼辦？

最近幾周，和未接種疫苗的成人一樣，灣區和加州 各地兒童感染新冠的病例不斷增加。不過，專家表示，即使感染了Delta變種病毒，兒童嚴重到必須住院或造成死亡的風險與成人相比還是低很多。

舊金山衛生局局長菲利普（Susan Philip）表示，大部分染疫兒童的症狀都很輕微，甚或沒有症狀，即使感染到的是Delta變種病毒也是如此。她說，在公共場所戴口罩和勤洗手，仍然是避免感染的最佳保護措施。

不過，由於人們對新冠病毒的認知仍十分有限，在社會未達到群體免疫（herd immunity）之前，衛生專家仍持續密切觀察兒童在疫情中的情況。例如，有研究正在嘗試了解所謂的「長期新冠」（long COVID）在青少年中的普遍程度和性質。

史丹福大學小兒流行病學家馬多納多（Yvonne Maldonado）指出，有一些明顯的因素會增加兒童和成人出現重症的機率，例如肥胖，但並非絕對。

正在負責二到五歲幼童輝瑞（Pfizer）疫苗試驗的馬多納多建議家長，最好要恢復去年人們普遍戴口罩的心態。她說：「重要的是，只要家長繼續使用相同的保護措施，我並不會特別擔心孩子。」

CDC公布的數據顯示，自新冠疫情爆發以來，加州有將近50萬名兒童確診，約占加州人口的13%。在全美約400名死於新冠的兒童中，有28名是加州居民。CDC還強調，未滿一歲的嬰兒和患有哮喘、糖尿病和其他嚴重疾病的兒童，感染新冠病毒後出現重症的風險較高。

舊金山7月頭三周新增138例11歲以下兒童新冠病例，6月只有48例，感染率略高於年滿12歲以上的青少年，但低於成人。加州18歲以下居民7月頭兩周新增病例與6月頭兩周相比飆升83%，所有年齡層則飆升96%。