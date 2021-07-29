我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

金山大麻店獲許可 訪谷社區華人震驚、失望

記者李晗 / 舊金山報導
華頌善表示，投票支持這個大麻店開設，是艱難決定。（本報檔案照片）
華頌善表示，投票支持這個大麻店開設，是艱難決定。（本報檔案照片）

舊金山華人聚居區訪谷區（Visitacion Valley）的大麻店申請，在爭議聲中獲得了市議會批出的許可。訪谷區的社區人士均對此表示震驚和失望。

在訪谷區活躍多年的退休教師陳美玲（Marlene Tran）表示，市議會的決定令她極度失望。她直指自己的感受就是「像是沒有人真正關心我們。」一直以來訪谷區被標籤為「遺忘谷」（forgotten valley），指的是當地一直獲得市府官方的關注、資源較少。

陳美玲說，這些年訪谷區沒有獲得關注，沒有舉行過幾次社區會議，官員們沒有真正了解社區想要的是什麼。她說，社區並非是反對大麻本身，只是那個地址不應該是大麻店。她認為大麻店的地址應該發展成為一個社區中心，提供各種社區活動、青少年項目，因為像是訪谷區Raymond街的社區中心就已經年久失修。

訪谷區位於舊金山的東南面，華裔居民過半。7月27日，市議會以10比1的表決結果，批准了訪谷區Leland街5號的大麻店申請許可。在規畫委員會階段時，委員們以4比3表決結果否決了大麻店，陳美玲認為否決的決定是很全面、正確的。結果市議會竟然推翻，令她震驚。

陳美玲表示，當天的會議過程無論是語言障礙、撥打電話發言的環節，都會移民社區不友善。她斥責舊金山的官員，競選的時候起了個中文名字來吸納選票，但是上任之後都沒有真正尊重華人社區的意願。唯一投下反對票的是華裔市議員馬兆明。

訪谷區街坊聯誼會的Jenny也說，對於結果非常失望，也難以相信市議員竟然會允許這家大麻店開設。她認為訪谷區本身治安就不好，而且這家大麻店和另一家也開的這麼近，令社區擔憂。

當天議會會議中，除了華裔的反對聲音之外，也有大批民眾致電支持這個大麻店項目，包括不少太平洋島嶼裔（Pacific Islander）社區的代表，因為這個大麻店的申請人店主就是太平洋島嶼裔。

華頌善：艱難決定

對大麻店投下支持票的訪谷區市議員、現任議會議長的華頌善（Shamann Walton）表示，這個決定艱難。他表示自己知道社區對於這個大麻店的巨大反對聲音，他也絕不會允許訪谷區內開設過多大麻店。

然而，他指出，因為有另一家大麻店申請方，已經在醞釀申請開設在訪谷區圖書館一帶，那個位置更加靠近社區居民區。他認為如果批准了這一家位於Leland街的大麻店，那麼圖書館旁那一家就不會符合規定，因為大麻店之間距離要超過600呎。

華頌善也強調雖然允許大麻店開設，但是也會持續關注他們的動向，確保他們符合他們的承諾，回饋社區。

活躍在訪谷區多年的社區人士陳美玲，對於結果表示震驚失望。（本報檔案照片）
活躍在訪谷區多年的社區人士陳美玲，對於結果表示震驚失望。（本報檔案照片）

大麻 舊金山 華裔

上一則

停止亞太仇恨 紀念遇襲亞裔老翁 舊金山街道改名

下一則

專家：兒童染Delta重症 較成人低很多

延伸閱讀

舊金山市議員司嘉怡 望街道改名團結亞太社區

舊金山市議員司嘉怡 望街道改名團結亞太社區
亞裔老翁遇襲身亡 舊金山街道改名紀念

亞裔老翁遇襲身亡 舊金山街道改名紀念
市議會10:1通過 金山訪谷區大麻店獲許可

市議會10:1通過 金山訪谷區大麻店獲許可
州參議員米維：8大道改道堅持交安 應多聽社區意見

州參議員米維：8大道改道堅持交安 應多聽社區意見
布碌崙7、8大道改單行 亞當斯：勿政治化

布碌崙7、8大道改單行 亞當斯：勿政治化

熱門新聞

傑克遜的近照。（取自社交媒體）

亞裔女自幼被領養 尋找孿生姊妹 生母健在但拒聯繫…

2021-07-18 02:00
舊金山國際機場蜂擁返回的人潮（圖片來自影片截圖）

舊金山國際機場 湧現人潮

2021-07-22 15:17
26日下午，加州的前聯邦參議員鮑克塞（ Barbara Boxer）在屋崙的傑克倫敦廣場附近遭到襲擊搶劫。（取自鮑克塞推特）

加州前聯邦參議員鮑克塞 在奧克蘭被搶劫

2021-07-26 20:08
專家表示，第四波疫情已展開，灣區醫院四周內恐再次不堪負荷。（電視新聞截圖）

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

2021-07-21 23:24
專家表示，第四波疫情已展開，灣區醫院四周內恐再次不堪負荷。（電視新聞截圖）

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

2021-07-22 02:20
布特縣「迪克西山火」23日已發展成加州今年最大山火。（美聯社）

塔馬拉克山火擴大 已燒近6萬畝 紐森宣布加州4縣進入緊急狀態

2021-07-24 02:20

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任