金山大麻店獲許可 訪谷社區華人震驚、失望

華頌善表示，投票支持這個大麻店開設，是艱難決定。（本報檔案照片）

舊金山 華人聚居區訪谷區（Visitacion Valley）的大麻 店申請，在爭議聲中獲得了市議會批出的許可。訪谷區的社區人士均對此表示震驚和失望。

在訪谷區活躍多年的退休教師陳美玲（Marlene Tran）表示，市議會的決定令她極度失望。她直指自己的感受就是「像是沒有人真正關心我們。」一直以來訪谷區被標籤為「遺忘谷」（forgotten valley），指的是當地一直獲得市府官方的關注、資源較少。

陳美玲說，這些年訪谷區沒有獲得關注，沒有舉行過幾次社區會議，官員們沒有真正了解社區想要的是什麼。她說，社區並非是反對大麻本身，只是那個地址不應該是大麻店。她認為大麻店的地址應該發展成為一個社區中心，提供各種社區活動、青少年項目，因為像是訪谷區Raymond街的社區中心就已經年久失修。

訪谷區位於舊金山的東南面，華裔 居民過半。7月27日，市議會以10比1的表決結果，批准了訪谷區Leland街5號的大麻店申請許可。在規畫委員會階段時，委員們以4比3表決結果否決了大麻店，陳美玲認為否決的決定是很全面、正確的。結果市議會竟然推翻，令她震驚。

陳美玲表示，當天的會議過程無論是語言障礙、撥打電話發言的環節，都會移民社區不友善。她斥責舊金山的官員，競選的時候起了個中文名字來吸納選票，但是上任之後都沒有真正尊重華人社區的意願。唯一投下反對票的是華裔市議員馬兆明。

訪谷區街坊聯誼會的Jenny也說，對於結果非常失望，也難以相信市議員竟然會允許這家大麻店開設。她認為訪谷區本身治安就不好，而且這家大麻店和另一家也開的這麼近，令社區擔憂。

當天議會會議中，除了華裔的反對聲音之外，也有大批民眾致電支持這個大麻店項目，包括不少太平洋島嶼裔（Pacific Islander）社區的代表，因為這個大麻店的申請人店主就是太平洋島嶼裔。

華頌善：艱難決定

對大麻店投下支持票的訪谷區市議員、現任議會議長的華頌善（Shamann Walton）表示，這個決定艱難。他表示自己知道社區對於這個大麻店的巨大反對聲音，他也絕不會允許訪谷區內開設過多大麻店。

然而，他指出，因為有另一家大麻店申請方，已經在醞釀申請開設在訪谷區圖書館一帶，那個位置更加靠近社區居民區。他認為如果批准了這一家位於Leland街的大麻店，那麼圖書館旁那一家就不會符合規定，因為大麻店之間距離要超過600呎。

華頌善也強調雖然允許大麻店開設，但是也會持續關注他們的動向，確保他們符合他們的承諾，回饋社區。