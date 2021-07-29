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加州、內州州長視察山火區 籲聯邦協助消防

編譯組╱灣區28日電
加州州長紐森(左)與內華達州州長蘇拉克共同視察塔馬拉克山火災區。(美聯社)
加州州長紐森(左)與內華達州州長蘇拉克共同視察塔馬拉克山火災區。(美聯社)

加州州長紐森內華達州州長蘇拉克(Steve Sisolak)28日共同視察塔馬拉克山火災區(Tamarack Fire)，7月初發生大規模野火、當地有數十間房屋被燒毀。兩人勘察了在內華達州加德納維爾(Gardnerville)以南靠近黃晶湖(Topaz Lake)火災區域、被燒毀房屋和燒焦松樹山脈，並呼籲有更多聯邦協助消防工作。

兩位民主黨籍領袖共同呼籲聯邦政府，提供更多消防資源，並強調氣候變化可能導致野火更加猛烈及更具破壞力。在有限資源情況下對抗大規模火災，聯邦林務局7月初決定，放任包括塔馬拉克山火災在內的數十場火災燃燒。

蘇拉克指出，若有更多支援與消防人員，就能避免林務局因需面對資源分配，做出困難決定。他強調，需要來自聯邦更多協助，也需要更多人力進駐，需要更多資源與空中及地面支援。內華達州消防人員告訴紐森，由於天氣炎熱乾燥，每年火災都會在夏季初始開始蔓延。

聯邦林務局管理加州大部分容易發生野火的土地。紐森表示，林務局人手不足、資金不夠，需要進行大舉變革。他認為，必須拋棄歷史框架，當局不能再回顧過去10或20年的情況。隨著氣候變遷，世界正在發生根本性改變。「你有可能不相信科學，但不會沒有看到眼睛所見燒焦的土地」。

破紀錄的乾旱與近來熱浪，導致美國西部野火更加難以撲滅。科學家表示，過去30年氣候變化已讓區域更加暖化及乾燥，並且將持續導致氣候更加極端、野火發生更頻繁及更具破壞性。

本周較冷的天氣甚至降雨有助於對抗一些大型火災，但官員們警告，更炎熱更乾旱天氣正在重返當中。106平方英里的塔馬拉克山火災區幾乎占據半數圍堵線內土地，自7月4日閃電引發火災以來，至少有23棟建築物被燒毀。跨越州際線兩側約2000名居民的疏散命令，直至本周稍早才被解除。

消防官員表示，27日雷暴帶來雨水與涼爽潮濕天氣，使得草地與灌木叢不易燃燒。預計到本周五都有雷暴與降雨的可能性。火災事故指揮官達拉斯(Dan Dallas)27日晚間表示，消防單位現在暫不需與火災進行肉搏戰。

紐森 山火 內華達州

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