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疫情重創身心 成為金山大麻店走向繁榮關鍵

記者李怡 / 舊金山報導
走在舊金山的街道上就可見到幾家社區大麻店，隨著舊金山的重新開業和旅遊業的回歸，預計光顧大麻店的人流會增多（記者李怡╱攝影）
走在舊金山的街道上就可見到幾家社區大麻店，隨著舊金山的重新開業和旅遊業的回歸，預計光顧大麻店的人流會增多（記者李怡╱攝影）

許多舊金山的商家企業，因受到疫情的影響紛紛倒閉或暫時關停。但是一個有意思的現像是，即使是在疫情最嚴重的時期，還是有兩個地方的顧客排長龍。一個是食品超市，另外一個就是大麻店了。疫情是如何致大麻店走向繁榮的呢？

任何商業的繁榮都是與需求密不可分的。記者隨機訪問了幾位正在排隊購買大麻的顧客，總結他們的回答是「大麻是一種藥物，在疫情期間，因社交隔離，居家辦公，甚至是飲食時間和結構的改變，導致人們從精神和身體上對藥物的需求都更高了」。

舊金山大麻產業在疫情期間出現的巨大的繁榮，與這座城市關於大麻管理的政策也有著密切的關係。大麻辦公室在 2020年批准的大麻相關企業的許可證，比以往任何一年都多。去年舊金山市至少開設了10家大麻零售店。去年舊金山大麻產業的擴張，與全國趨勢保持一致。

根據專注於大麻產業的研究公司 BDSA 的數據，美國2020 年合法大麻銷售額超過175億元，比2019年的水平增長了 46% 。加州的市場擴張幅度最大，2020 年增加了5.86億元。在疫情的初期，加州送貨零售商Eaze表示，向首次客戶交付的貨物增加了50%以上。

新冠疫情導致焦慮、失眠、恐慌和生存困境的趨勢，可能是促成了大麻行業在去年快速發展的主要影響因素。據美聯社去年11月報導，在疫情期間，舊金山唯一超過城市預測的稅收是大麻稅。當地大麻消費稅在2020-21年產生了490萬元，比預期高出70萬元。

儘管與大麻相關的企業並未獲得聯邦救濟，州或地方援助，目前也只有少數大麻企業關閉。現有大麻藥房總數達到 38家，以及其他75家供應方和送貨公司。大麻產業為該市經濟和勞動力發展辦公室，提供了大量就業機會，而疫情也並未使這些機會減少。

大麻 疫情 舊金山

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