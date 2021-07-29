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停止亞太仇恨 紀念遇襲亞裔老翁 舊金山街道改名

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山一名84歲的泰國裔男性Vicha Ratanapakdee，遭遇襲擊身亡。（視頻截圖）
舊金山一名84歲的泰國裔男性Vicha Ratanapakdee，遭遇襲擊身亡。（視頻截圖）

對於舊金山社區內的一條巷道Sonora Lane，改名為「Vicha Ratanapakdee道」（Vicha Ratanapakdee Way）。代表這一區的市議員司嘉怡（Catherine Stefani）表示，希望這條街道的更名，是紀念遇襲死亡的亞裔老翁Ratanapakdee有意義的方式，並象徵著舊金山與亞太社區的團結。

今年初舊金山一名亞裔老翁遇襲身亡。他遇襲的過程被監控錄像拍下，引起全美關注。時隔半年之後，舊金山市議會將提出決議案，將案發地點附近的一條街道改名，紀念這位遇害的亞裔老翁。

半年前的1月28日，84歲的泰國裔男性Vicha Ratanapakdee在舊金山遭到一名男子的暴力襲擊。當時嫌犯開車經過，隨後下車衝向Vicha老翁把他推倒。他倒地之後受重傷。嫌犯駕車逃逸。兩天之後老翁死亡，同時兩名嫌犯也被捕。

案發地點就是在舊金山的Anza Vista社區，位於西增區（Western Addition）和太平洋崗（Pacific Heights）附近，Geary街中部一帶。屬於市議會選區的第二區。

司嘉怡說，很榮幸能夠獲得Vicha Ratanapakdee家人的信任，來推動這個更名紀念的事情。「我希望這條街道的更名，是一種紀念Ratanapakdee先生的有意義的方式，並象徵著舊金山與亞太社區的團結。」市議會將會在未來審議這個道路改名，預計會在今年年末或者明年年初表決。

Vicha Ratanapakdee的女兒Monthanus Ratanapakdee說，紀念父親對自己的家庭來說很重要。她形容父親已成為停止亞太裔仇恨運動的象徵。「街道名稱更改為Vicha Ratanapakdee道將提醒後代，針對我們亞太裔長者的暴力行為，在我們的社會中沒有立足之地。」

該事件被附近的攝像機錄下，引起社交媒體和主流英文電視台的廣泛傳播。老翁傷重不治死亡，加上亞裔長者身份，和美國持續發生的針對亞裔的暴力案件，引起亞裔社區內的巨大抗議聲浪。舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）也在紐約時報的一個採訪中，提及嫌犯當時是「鬧脾氣」（temper tantrum），該英文詞彙常被用於形容小孩子，因此上述言論也引起爭議，令受害者家屬不滿。

警方已經抓捕兩名嫌犯。其中一人，19歲的華特森（Antoine Watson）被控謀殺，以致命性武器攻擊他人，以及重傷長者三項罪名。另一人古烏（Maylasia Goo）則是被控協助犯罪。

舊金山 亞裔 紐約時報

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