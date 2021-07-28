罷免紐森民調 正反幾乎打平 疫情、山火影響引關注

州長紐森宣布新的加州健保政策。（ABC）

加州 州長紐森 的罷免投票 9月14日舉行，柏克萊加大政府研究中心（Institute of Governmental Studies）與洛杉磯時報合作的最新民調發現，願意出來投票的人當中，現在同意與反對罷免紐森的比例幾乎打平，顯示紐森的去留更加撲朔迷離。

民調顯示，47%的人同意罷免紐森，反對罷免的為50% ，兩者之間的差距並未超過誤差範圍，因此真正投票時，紐森有可能過關，也有可能翻船。隨著疫情上升，贊成罷免紐森的選民比例近月來急轉直上。

紐森反制罷免的團隊雖然募到3250萬元，遠多於同意罷免的1680萬元，但選民是否願意投票，卻可能讓紐森翻船。雖然支持罷免的總人數比例僅有36%，反對的高達51%，但是差別在於，這些人真的願意投票嗎？

加州2200萬選民的傾向，親共和黨的約33%，親民主黨的46%，獨立選民24%。相對於共和黨支持者近90%願意投票，卻只有58%的民主黨支持者、53%的獨立選民願意投票。

雖然紐森2020年簽署生效的法案，要求2021年的所有選舉，都必須寄發郵寄選票給每個合格選民，但願不願意回郵仍然要看選民意願。

民調主持人之一的Mark DiCamillo指出，共和黨人積極催票，使支持者熱度暴增，加上民主黨支持者的安逸心態，即「紐森穩過關的啦」，可能讓罷免情勢瞬間風雲變色。

不論支持或反對罷免的陣營都說，紐森現下的大麻煩是，支持者熱度不夠，且加上新冠的Delta病株快速蔓延，野火威脅持續增加，紐森的一舉一動都可能導致民意潰散。洛時訪問到的專家都說，紐森陣營現在的策略是，把罷免跟前任總統川普鐵粉的「陰謀」劃上等號，強調共和黨就是想奪回加州，但這卻恰恰凸顯紐森有多擔憂。

另外，因為罷免投票是單獨舉行，沒有其他任何投票，原本可以激起熱情的全國、加州大選，或是攸關民生的公投，全都付之闕如。加上又沒有類似阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）這樣的名人參選，因此專家認為，真正投票率可能比預期還低。

就目前而言，民調顯示，如果罷免過關，最可能擔任加州州長的是廣播名人、非裔的艾德勒（Larry Elder），支持率18%。曾任聖地牙哥市長福克納（Kevin Faulconer）與富商考克斯（John Cox）皆為10%，但未決定者達40%。而且很多民主黨支持者說，他們只投罷免票，不投候選票，因此萬一罷免過關，繼任州長應該就是共和黨人了。