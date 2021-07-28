5月才出人命 屋崙華埠同一地點附近又發生槍擊

屋崙華埠8街夾Broadway 街27日下午3時許發生一起槍擊，懷疑嫌犯開車射擊，暫無人員傷亡。(記者劉先進╱攝影)

屋崙華埠 8街夾Broadway 街27日下午3時許發生一起槍擊 ，懷疑嫌犯開車射擊，暫無人員傷亡。有華埠商戶表示，聽到10幾聲槍響。槍擊案發生路段和5月24日槍殺致死案幾乎同一地點。屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）當晚和華埠市民交流治安問題時表示，對於華埠連續發生罪案很不開心，希望巡邏的警員是永久性、而非暫時的。

屋崙警局27日表示，正在調查這起下午3時許發生的槍擊案件，如果有市民當時正在此區域，有任何監控錄像或照片，可以聯繫警局重罪襲擊調查分隊，電話是510-238-3426。

附近一間香行東主吳先生表示，在商店工作時，聽到十幾聲槍響，但沒有走出來，所以不知道外面情況。但聽說，開車射擊的嫌犯，是從Broadway從南向北行駛。他表示，5月底華埠同樣發生類似槍擊，此次又有槍擊事件，令人膽戰心驚。

屋崙近期治安形勢頗為嚴峻。華埠最近兩周內6起搶劫，9街與Harrison街幾乎同一地點，發生持槍搶劫傷人事件，三個華人受傷，被搶走手錶和手袋等。27日當天11時，屋崙華埠商會和聯邦調查局（FBI）舊金山分局，聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)舊金山分局，阿拉米達縣地檢長，屋崙警局舉行記者會，宣佈將對犯罪採取強硬立場，合力打擊屋崙華埠乃至整個城市頻繁發生的持槍搶劫和槍枝暴力事件。

記者會結束約3小時，距離記者會地點數個街區，在傑克倫敦廣場附近，80歲的加州前聯邦參議員鮑克賽（Barbara Boxer）附近遭到襲擊。襲擊者從背後推了她一把，搶走她的手機，然後跳進一輛在路邊等待的汽車。鮑克賽在下午3時許的推特說，很慶倖自己沒有受重傷。

圖為5月24日同一地點曾發生致命槍擊案。(本報檔案照)

5月24日下午2時12分，在華埠8街400號街區，數名嫌犯攜帶大功率來福槍（rifle）和手槍，向一輛白色Honda Accord車瘋狂射擊22發子彈，車上的受害者、22歲的舊金山居民考索恩（Christopher Cawthorne）連中多彈後身亡，兇手開槍後駕車逃跑。案件震動華埠。

華埠聯絡警員符美表示，懷疑這是幫派仇殺導致的槍擊，與華埠並無太大關係。