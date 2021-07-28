華人工程師曾爍命案 2嫌不認罪 8月30日審判

華人工程師曾爍在星巴克被搶筆電遇害。他熱愛攝影，為人陽光開朗。（曾爍親友供圖）

IBM華人 工程師曾爍在星巴克 被搶筆電命案傳訊（Arraignment）最近在阿拉米達縣高等法院舉行。搶劫筆電的嫌犯維金斯（Kejuan Wiggins）、拉開星巴克大門以方便同夥維金斯搶劫的嫌犯賈馮·李（Javon Lee），均透過公辯律師對法官表示，對謀殺、搶劫重罪等均不認罪。 賈馮·李的公辯律師拉米耶羅（Christopher Lamiero）說，希望快速審判。根據法庭安排，初定8月30日進行陪審團審判，首個程序將是控辯雙方和法官選擇陪審員。

嫌犯賈馮·李（Javon Lee）對搶劫重罪指控不認罪。（阿拉米達縣警供圖）

此前法官決定撤銷對賈馮·李非自願過失殺人罪名（involuntary manslaughter）指控。指控罪名有變化，曾爍案件又進入傳訊過堂階段。

2019年12月31日，IBM華人工程師曾爍在屋崙一家星巴克內使用筆記本電腦被搶，他勇敢追逐劫匪車輛試圖奪回筆電，卻被車輛甩出，最終重傷不治。此前，法官史蒂文斯（Thomas Stevens）陳述闡明，搶劫筆電的嫌犯維金斯和駕車逃離、導致曾爍甩出重傷身亡的嫌犯瑞德（Byron Reed），是真正的兇手。

瑞德被指控特殊情況下的謀殺罪和二級搶劫罪。維金斯被控特殊情況下的一級謀殺罪和二級搶劫罪，根據罪名，他還適用於加刑法律，即在實施重罪或重罪未遂的過程中，對同夥以外的任何人造成重大身體傷害的，應被判處在州監獄中連續監禁三年的額外刑期。

根據此前的聽證會，賈馮·李（Javon Lee）雖然對搶劫行為負有罪責，但非自願過失殺人罪名（involuntary manslaughter）不成立，將被撤銷。他將主要被指控二級搶劫罪，且因一次或多次嚴重或暴力重罪的前科，會被考慮加刑。若他的搶劫罪名指控成立，其確定的刑期或不確定的最低刑期應是對當前重罪定罪處罰的兩倍。

搶劫筆電的嫌犯維金斯（Kejuan Wiggins）對謀殺和搶劫重罪指控不認罪。（阿拉米達縣警供圖）

公辯律師布瑞格斯（David Briggs）表示，維金斯對指控不認罪，也不認為應該要加刑。公辯律師拉米耶羅（Christopher Lamiero）同樣表示，賈馮·李對所有指控不認罪。他說，將不會要求放棄某些權利（waiving time），而是希望快速審判，或直接進行處置安排會議（disposition and setting）或準備會議（Readiness hearing）。

經過法官、公辯律師和書記員的討論確定，曾爍案件的三個嫌疑人，將在8月5日舉行處置安排會議，8月26日舉行準備會議。8月30日開啟陪審團審判過程，法官和控辯雙方將開始選擇陪審員。

阿拉米達縣地檢處發給曾爍朋友的郵件解釋說，8月5日當天的會議，類似非正式的審前聽證會，以確定接下來的法庭程式是否保持。8月26日的準備會議上，法庭將查看是否就審判準備充分，後續審判日期是否需要改變。