市議會10:1通過 金山訪谷區大麻店獲許可

Leland街5號將會迎來大麻店。（谷歌地圖）

經過接近四個小時的公眾聽證會，舊金山華裔 聚居區訪谷區（Visitacion Valley）的一家大麻店申請，最終獲得議會開綠燈，成功獲得許可。

7月27日下午3時左右，議會開始審議這個位於Leland街5號大麻店許可。大麻店的申請方是太平洋島嶼裔，同時也是舊金山大麻行業公平項目（Equity Program）的代表。

隨後正反雙方進入公眾發言的環節。支持大麻店的代表中，不少是太平洋島嶼裔的代表，認為舊金山極少有太平洋島嶼裔的居民能夠在商界擁有自己的商業，因為代表性很重要。同時申請方也極力證明他們將會回饋社區，以及維持治安。

反方中大部分都是華裔代表，包括訪谷區的社區領袖陳美玲、訪谷區街坊會的代表。他們均擔心大麻店對於未成年人、治安、社區環境的擔憂。當天的會議中，也提供了國語、粵語、台山話的翻譯，照顧英文水平有限的華裔移民。

議會以10比1通過了訪谷區大麻店的許可。（視頻截圖）

最終在晚間6時30分左右，市議會全體議員以10比1結果表決支持了這個大麻店能夠繼續開業。

訪谷區的市議員、兼任議會議長的華頌善（Shamann Walton）表示，當天不是關於大麻是否合法、歷史上有色人種因為毒品戰爭的遭遇的討論，也表示舊金山確實是有大多數選民支持大麻合法化 。他明白社區的反對聲音，表示自己擔任市議員，就是為了社區發聲，不會做出反對社區意願的事情。

但是他說，得知有另一家區內大麻店也在積極申請，而且會開在圖書館、居民區附近。如果這家通過的話，那麼另一家則無法通過。因此他投下支持票。

訪谷區市議員華頌善支持Leland街5號大麻店。（視頻截圖）

華裔市議員陳詩敏則說，多謝華人社區今日站出來，表達對這個大麻店的看法。她強調，對於大麻而言，華人社區還要繼續了解和研究。

唯一投下反對票的則是市議員馬兆明。他表示自己同意規畫委員會的否決決定。5月27日，規畫委員會以4比3的表決結果，否決了這間大麻店的許可，原因之一就是因為該街區附近已經有許多的大麻店。隨後大麻店主上訴至議會，由議員推翻了規畫委員會的決定。